La bronca de Peñarol con el juez Argote: ¿qué pasó en la jugada del tercer gol de Defensa y Justicia?

Peñarol cayó vapuleado en su visita a Defensa y Justicia por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana y tanto el entrenador Alfredo Arias como los jugadores terminaron muy molestos con el árbitro venezolano José Argote.

Los jugadores en el campo de juego y el entrenador en la conferencia de prensa cuestionaron al juez por la jugada previa al tercer gol de Defensa y Justicia, el cual cayó en el mejor momento de Peñarol, tras el descuento de Sebastián Rodríguez.

Alejandro Pagni / AFP

Menosse le señala lo ocurrido

Santiago Solari había salido a recibir atención médica tras una durísima entrada de Yonatthan Rak, quien luego de despejar un palo lo impactó con el botín a la altura de la pelota izquierda.

Solari estuvo un minuto tendido en el campo y cuando salió recibió dicha atención médica.

Argote lo hizo reingresar al campo de juego justo en el momento en que una pelota iba hacia Valentín Rodríguez. Ahí Solari picó y le ganó la pelota al lateral que ciertamente se vio sorprendido por su ingreso intempestivo.

Alejandro Pagni / AFP

Argote no hizo caso a las protestas

La jugada cambió de sentido, pasó de derecha a izquierda y tras una larga sesión de pases, Nicolás "Uvita" Fernández terminó anotando un golazo. Fue el 3-1 que hizo caer el telón del partido.

Los jugadores de Peñarol se le fueron encima al juez.

Arias le reprochó la incidencia al cuarto árbitro, Yorman Delgado.

El VAR se tomó cerca de tres minutos para revisar la incidencia. Buscaban alguna falta, pero no se encontraron con nada anormal. El gol fue validado y la responsabilidad de haber hecho reingresar a un jugador para incidir inmediatamente sobre el juego y sacar ventaja sobre el rival sorprendiendo a un defensor, fue toda de Argote.

Pero el gol no se bajó del tanteador y con ese tanto, Defensa y Justicia encarriló su victoria.

"El tercer gol viene de una jugada que la reclama todo el equipo desde que ingresa un jugador lesionado desde el lado donde está la pelota, nos quita la pelota y nos hacen el gol. Ya abiertos, con espacios, supieron liquidar el partido, porque son un muy buen equipo", dijo Arias en la conferencia de prensa.

Alejandro Pagni / AFP

Arias le recriminó al cuarto árbitro

"Fui al cuarto árbitro y le dije: 'Es tuya la jugada' y me dice que 'no, es del juez'. Y el juez la permitió, aparte salió que no podía caminar, en una pierna, y entró en un pique nos saca la pelota y pica. Ya por el solo hecho de haber simulado el juez debería haber parado esa jugada, tuvo tiempo para hacerlo, pero no lo hizo", agregó Arias.