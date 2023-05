Alfredo Arias: "Por más que los resultados marquen eso, no hemos estado lejos, hemos competido bien"

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias dijo que Peñarol ha sido competitivo en lo que va de la Copa Sudamericana donde está último en el grupo F sin puntos ganados en tres partidos y con 10 goles en contra.

En la conferencia de prensa posterior a la goleada sufrida ante Defensa y Justicia en Buenos Aires, Arias fue consultado sobre el por qué Peñarol está "tan lejos" en el plano internacional, lo cual contrasta con su liderazgo en el Torneo Apertura, y el DT contestó: "La efectividad cuenta muchísimo en estos partidos. No te perdonan errar en el arco contrario y en la primera jugada te convierten. En todos los partidos nos ha pasado lo mismo. Por los resultados estamos lejos, pero yo digo que no, que por más que los resultados marquen eso, no hemos estado lejos, hemos competido bien".

"En la emoción de estar muy tristes, porque vinimos por otro resultado, debo decir que mis jugadores dieron todo hasta el último minuto y que ese resultado abultado no es lo que pasó en la cancha, por lo menos en caliente de lo que yo vi. Tuvimos el empate dos veces, la sacaron en la raya. El tercer gol viene de una jugada que la reclama todo el equipo desde que ingresa un jugador lesionado desde el lado donde está la pelota, nos quita la pelota y nos hacen el gol. Ya abiertos, con espacios, supieron liquidar el partido, porque son un muy buen equipo", reconoció Arias.

"Le dije a los muchachos que tenemos que enfocarnos en lo que viene. El dolor, la tristeza por no poder lograr lo que vinimos a buscar, pero esto es así, hay que pensar en el próximo partidos y ganarlo, siempre hay que ganar el próximo partido", agregó.

Cuando le preguntaron por el hecho de haber jugado con cinco defensores dijo: "El cambio de sistema viene a raíz de que no podíamos contar con todos los jugadores que tuvimos el fin de semana y vinimos a jugar un partido donde teníamos que sorprender al rival. Necesitábamos mandar a los laterales para suplir las ausencias de algunos jugadores, lo hicieron bien los muchachos. El responsable siempre soy yo. Tuvimos una chance de gol de esa manera, con una jugada que el golero le tapa a Aguirregaray. Y ellos fueron efectivos, la primera que patearon al arco fue gol y así pasó con el segundo ataque. En el segundo tiempo tuvimos que cambiar y nos dio también resultado, porque hasta el gol que hicimos y las otras dos chances de gol que tuvimos, los metimos contra el arco, no la pudimos meter, la salvó otra vez el golero en la raya y después una jugada donde un jugador que no estaba en la cancha, aparece en la cancha, nos quita la pelota y nos convierten un gol", reiteró Arias, molesto con esa incidencia.

"No ganar en Peñarol no solo por Copa, por lo que sea, no sirve. Peñarol es un equipo muy grande que debe ganar todo o intentar ganar todo. Eso lo respetamos, salimos a ganar en todas las canchas, ahora nos queda salir a ganar lo que nos queda y lo próximo es el lunes", agregó.

Arias destacó el trabajo de Aguirregaray y dijo que suplió a Pedro Milans en parte por "razones físicas". "Fue una decisión técnica y también un poco física. Hoy en día nos movemos con variables que medimos que son objetivas, los valores nos dan números. Matías respondió con experiencia de jugar acá en Argentina, creo que hizo un muy buen partido".

Aguirregaray regaló un lateral y no reaccionó en el rebote de la jugada del segundo gol de los locales. Pero antes y después de esa jugada tuvo un par de buenas incursiones ofensivas.

Junto a Arias, compareció en la conferencia de prensa Sebastián Rodríguez, el autor del gol: "Tristeza por el resultado. En el primer tiempo tuvimos chances, pero al final lo que marca es el resultado y no se vieron las cosas buenas que hicimos. En el segundo tiempo los metimos adentro por momentos, hicimos un gol, pero el tercer gol nos despistó. Así es el fútbol, por suerte tenemos una revancha el lunes que nos puede dar algo lindo", dijo.