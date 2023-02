La Casa Blanca negó estar detrás de la voladura del gasoducto que unía Rusia con Alemania

La Casa Blanca negó estar detrás de las explosiones registradas el pasado septiembre en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unen a Rusia con Europa, tras la acusación que hizo el periodista y ganador de un premio Pulitzer Seymour Hersh, quien involucró a la marina de los Estados Unidos en el sabotaje.

"Esto es una ficción completamente falsa", dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,

Según el ex reportero de The New York Times, "en junio pasado, los buzos de la Marina de los Estados Unidos, que operaban al amparo de unos ejercicios de la OTAN, conocidos como Baltops 22, colocaron los explosivos activados de forma remota”.

En su página Web, el periodista citó a “una fuente con conocimiento directo de la planificación operativa" del atentado para sostener que la marina de los Estados Unidos había destruido en septiembre del 2022 tres de los cuatro ramales de los gasoductos Nord Stream,

Según Hersh, un avión de la Marina noruega lanzó el pasado 26 de septiembre una boya hidroacústica que detonó los artefactos explosivos.

Los preparativos para el sabotaje habrían sido coordinados por el asesor de Seguridad Nacional norteamericano Jake Sullivan, quien convocó a un equipo interinstitucional para desarrollar el plan, agregó el periodista que ganó el Pulitzer en 1970 por su trabajo sobre la masacre de My Lai a manos de una unidad militar del Ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam.

La supuesta decisión de sabotear los gasoductos se dio luego de más de nueve meses de "debate altamente secreto" en el seno de la comunidad de seguridad nacional estadounidense, en el que se barajaron otras opciones para efectuar el sabotaje como la de usar un submarino, precisó Hersch.

Tras conocerse la publicación, la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, pidió a Washington comentar estos "hechos" a través de un mensaje en su canal de Telegram.

Sin embargo, la Casa Blanca desestimó las acusaciones del periodista, a las que consideró como "una completa ficción".

En su carrera, Hersch generó otra polémica en los Estados Unidos, al publicar un informe que cuestionaba la versión del gobierno de Barack Obama sobre el asesinato en 2011 del líder de Al Qaeda, Osama Ben Laden, y otra en la que acusaba a los rebeldes sirios de organizar un ataque con gas sarín en agosto de 2013 en un suburbio de Damasco.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que conectan Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, están en el centro de las tensiones geopolíticas desde que Rusia cortó el suministro de gas a Europa, en una supuesta represalia contra las sanciones occidentales tras su invasión a Ucrania.

A finales de septiembre, se detectaron en los gasoductos cuatro escapes que liberaron decenas de miles de toneladas de metano. Las fugas se dieron en pleno mar Báltico, frente a la isla danesa de Bornholm.

Un informe danés-sueco concluyó que las fugas fueron causadas por explosiones submarinas correspondientes a cientos de kilogramos de explosivos.