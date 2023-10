La chicana de Martín Lema a Fernando Pereira tras la polémica por el teléfono "pinchado" 

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, señaló este jueves de "poco serio" lo dicho por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que aseguró que no sabía si tenía el teléfono "pinchado".

El jerarca calificó sus dichos de "poco serios". "Estamos hablando de temas serios y yo diría de hablar de temas serios. Y si queda algo de tiempo, hablar de Pereira", dijo en rueda de prensa en una actividad del ministerio en Rivera.

Lema no fue el primer dirigente nacionalista que criticó a Pereira tras sus dichos. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, le respondió a Pereira, después dijera que no puede "asegurar" que no tiene el "teléfono pinchado" y que "de hecho" se le "corta cada pocos minutos".

Martinelli dijo que "si no hay una orden de un juez y no cometió ningún ilícito", Pereira "debería estar tranquilo, salvo que sea parte de una organización".

"La interceptación legal, como hemos informado en reiteradas oportunidades, la realiza el operador de telecomunicaciones, por esto la calidad del servicio no se ve afectada en lo absoluto", dijo el número tres del Ministerio del Interior al respecto de los cortes que dice tener el presidente del FA en su teléfono.

Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que si Pereira tenía indicios de que lo estaban espíando debía denunciarlo. "¿Mañana qué va a decir?, ¿Qué no saben si lo están queriendo matar?", se preguntó.

"En otros momentos de Uruguay sentía cierta seguridad"

Este miércoles Pereira habló en Doble Click de radio Del Sol después de que se conociera que dos policías ingresaron a El Guardián para conocer el contenido de escuchas telefónicas realizadas en el caso de los vinos envenenados en el que se indaga el crimen de Cecilia Fontana, madre del ministro Luis Alberto Heber.

En la entrevista, el presidente del FA recordó además la trama que desarrolló el exsenador Gustavo Penadés para contrarrestar la investigación por la que luego fue imputado por más de 20 delitos sexuales. Por este motivo, el exdirector del exComcar fue imputado con distintos delitos de corrupción y el Ministerio del Interior resolvió sumariarlo y separarlo del cargo, junto a otros dos funcionarios.

"En estas últimas horas, además nos hemos enterado que dos policías hicieron uso del Guardián. ¿Yo estoy en condiciones de decirles a ustedes que no tengo el teléfono pinchado? Yo no", dijo Pereira.

"La verdad que en otros momentos de Uruguay, incluso con gobiernos colorados y blancos, sentía cierta seguridad. Es verdad que no había estos aparatos. Pero nunca me sentí perseguido, ni yo, ni ningún líder de la oposición. Hoy yo no le podría asegurar que no tengo el teléfono pinchado. De hecho se me corta cada pocos minutos", declaró.