La Cocina de El Celler de Can Roca llega a las librerías uruguayas

Por Alva Sueiras

Joan, Josep y Jordi son los tres vértices del triángulo equilátero que desde hace años emite melodías gastronómicas de calado universal. Tres jotas, tres rocas, tres hermanos que a través de su cocina y maridaje tecno-emocional han conquistado a los paladares más audaces. El Celler de Can Roca (Girona, España), es hoy referente de una vanguardia gastronómica que, enterrando su ancla en los sabores de la memoria, hace uso de la tecnología para ofrecer una versión renovada de las emociones culinarias.

El proceso evolutivo de la familia Roca despierta fascinación. Los tres hermanos se criaron entre los fuegos y la barra de la casa de comidas gobernada por les dones del clan: la abuela, de nombre Angeleta, y la madre, llamada Montserrat. Criarse entre ollas, clientes, fregaderos y esa permanente purée característica de los negocios hosteleros, marcaría una impronta que con el tiempo se transformaría en devoción profesional.

Desde el primer Celler de los primogénitos Joan y Josep, hasta el actual Celler de Can Roca, que reúne a los tres hermanos en la edad dorada de su trayectoria profesional, han pasado algo más de veinticinco años. El libro “El Celler de Can Roca” editado por Librooks, narra con maestría el proceso de transformación, materialización y maduración de una idea orgánica inspirada en origen por las grandes cocinas de España y Francia. Una joya gráfica de corte intimista que incluye algunas de las recetas maestras del restaurante y tiene por columna vertebral las líneas creativas de la casa. Un volumen imprescindible para profesionales, amateurs y amantes de la cocina en general.

El menor de los hermanos, Jordi, fue el último vértice en completar el triángulo perfecto. La pastelería era un debe para el restaurante, una suerte de obstáculo rezagado. La incorporación del maestro pastelero Damian Allsop no sólo hizo despegar la repostería de la casa, despertó en Jordi una pasión que lo sacaría de las sombras, estimulando su creatividad hasta hacerlo brillar.

Hoy El Celler de Can Roca, con Jordi al gobierno de los postres, tiene tres estrellas Michelíny ha sido considerado “Mejor restaurante del mundo” (2013, 2015) por los prestigiosos premios 50 Best de la revista británica Restaurant. Desde el año 2011 y hasta la fecha, los hermanos Roca no descienden del top 3 de esta lista que marca el estrellato de lo mejor de la gastronomía a nivel internacional. En el año 2014 y por vez primera, los 50 Bestincluyeron la categoría “Mejor Pastelero del Mundo”, siendo Jordi Roca, el honrado ganador.

El libro Anarkia, editado por Montagud, es problablemente una las antologías de postres más bellamente editada. Una reliquia de 559 páginas y 2050 fotografías elaborada con minucia y paciencia durante veinticuatro meses. Una recopilación cuidada al mínimo detalle incluyendo 115 creaciones, 478 elaboraciones y 102 procesos paso a paso de este “postrero” juguetón, meticuloso, travieso, brillante y virtuoso. Un must have tanto para principiantes, como para consagrados.

Una de las características de la cocina de Joan, el mayor de los hermanos al timón de los fuegos, es la aplicación de la tecnología en la permanente búsqueda evolutiva de los procesos culinarios. Como objetivo, el santo grial de la cocina: alcanzar la calidad máxima elevando el producto a su mejor versión. A través del libro “La Cocina al vacío” editado por Montagud, Joan Roca y su colaborador, Salvador Brugués (cocinero en El Celler de Can Roca y especialista en sous-vide), ejercen la labor de cicerones didácticos mostrando el vacío como técnica, más allá de su utilidad de conservación. Sin duda un vademécum para profesionales y entusiastas de la vanguardia, que busquen en sus cocinas la cercanía a la perfección.

“El Celler de Can Roca”, “Anarkia” y “La cocina al vacío” han sido importados por la distribuidora Aletea a Uruguay. Pronto podrán encontrar estos preciados volúmenes en sus librerías de confianza. De no ser, así no duden en encargarlos, estas hermosas páginas cargadas de historias, técnicas, recetas y bellas imágenes, duermen plácidamente en Uruguay a la dulce espera de servir de ilustración e inspiración.

El Celler de Can Roca

Joan, Josep y Jordi Roca

Roca Llibres

Editorial Librooks

478 páginas

La Cocina al Vacío

Joan Roca y Salvador Brugués

Montagud Editores

256 páginas

Anarkia

Jordi Roca

Roca Llibres

Montagud Editores

559 páginas

Esta nota fue originalmente publicada en el blog Delicatessen