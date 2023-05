La Compañía de Jesús aparta a ocho jesuitas en Bolivia acusados de pederastas

El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió a “todas las instancias llamadas por ley a investigar y castigar severamente” los casos de pedofilia dentro de la orden jesuita cuya revelación sacudió al país el domingo pasado.

“Condeno enérgicamente estos hechos que no son menores; son conductas aberrantes contra nuestra niñez, a quiénes más debemos cuidar y proteger”, señaló al final del mensaje televisivo pronunciado a dos y medio de asumir la presidencia.

El diario madrileño El País publicó un artículo en que afirmó que el sacerdote español Alfonso Pedrajas, profesor y orientador espiritual durante años, aprovechó su condición para abusar y violan niños.

Pedrajas, que falleció en 2009, habría escrito al respecto en su propio diario y quedó registrado en su computadora personal según el matutino. Un sobrino suyo lo leyó y fue quien lo dio al periódico.

Los delitos habrían ocurrido en el Colegio Juan XXIII, de la ciudad de Cochabamba, y que está bajo la órbita de la Compañía de Jesús en Bolivia. Pedrajas habría revelado lo que tanto él como otros colegas religiosos y los superiores de la orden hicieron a los niños.

Sin embargo, pese a hacerse cargo, no lo alejaron de los menores de edad y siguió como director del Colegio Juan XXIII, formador y orientador de futuros jesuitas.

El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, impulsará investigaciones sobre los abusos. El pasado domingo 30 de abril se enteró de esto. El titular de El País era “diario de un cura pederasta”. El artículo advertía que el caso no era solo de Pedrajas, sino que la Compañía de Jesús mantuvo el secreto sobre estas violaciones.

De acuerdo con lo que publicó El País y reproduce la prensa boliviana, Pedrajas da detalles estremecedores en sus escritos: “He soñado anoche que se descubría el pastel y me iba de Bolivia”, dice como si fuera una metáfora agradable el sacerdote en las 383 páginas de su diario.

En ese extenso texto, el sacerdote recorre su vida de 1960 a 2008. Confiesa haber agredido sexualmente de al menos 85 niños y adolescentes, principalmente menores de edad que estudiaban en ese colegio durante los años 70 y 80. El País además contó con los testimonios de cinco de las víctimas de los abusos; la mayoría del colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Pedrajas tenía cáncer y le hizo prometer a alguien con quien mantenía una relación sentimental “que el día de su muerte se quedaría con su computadora y la guardaría muy bien para evitar que alguien más conozca su secreto”.

El procurador Chávez registró una denuncia formal ante la Fiscalía boliviana y solicitó al ministerio fiscal español los antecedentes del agresor al tiempo que de inmediato los jesuitas apartaron a ocho antiguos directivos acusados de encubrimiento. Los obispos bolivianos pidieron perdón y el provincial de la Compañía de Jesús declaró en los tribunales en condición de testigo.

El procurador dijo que ya hay una comisión de fiscales, que dos personas ya declararon de parte de la Compañía de Jesús y que esperan la declaración de los ocho sacerdotes de la orden que están suspendidos.

Los fiscales ordenaron un registro del colegio Juan XXIII, donde el fallecido Pedrajas confesó haber abusado de menores. Además, según Chávez, ubicaron a las víctimas y esperan sus declaraciones. Estos delitos no proscribieron en Bolivia, por lo cual, si se prueban los abusos, recaerá la ley penal sobre los criminales. No se descarta que haya más casos que aún no se conocen.

Chávez dijo: “Lo dije desde un principio: esto no es un caso aislado. Hay noticias de abusos en otros países de Latinoamérica”.

(Con información de agencias)