La compra de zapatos que terminó en la filtración de datos personales de miles de uruguayos

Comprobantes que verifican haber recibido tarjetas de débito o crédito, contratos de telepeaje, remitos de cheques, documentos judiciales enviados por bancos a juzgados, listas que revelan miles de compras realizadas por usuarios y firmas de miles de ellos. Un programador estadounidense asegura haber encontrado casualmente vulnerabilidades informáticas en los sitios web de envíos de paquetes de dos empresas postales en donde estuvieron expuestos datos personales de al menos 500 mil uruguayos entre 2016 y 2019. El hombre, que presentó denuncia ante organismos estatales, le pidió US$ 50 mil a una de las compañías luego de ello y por eso fue acusado luego de extorsión, aunque la empresa involucrada finalmente no lo denunciará. Según él, el pedido de dinero fue a cambio de corregir las vulnerabilidades. Las dos compañías aseguran haber solucionado todos los problemas y hoy esos documentos con datos personales ya no están expuestos.