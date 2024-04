La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya EN VIVO

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa este lunes en el Estadio Centenario.

"El equipo rival que no tuvo una preparación como la nuestra se mostró por encima de nosotros y si bien el partido no mereció el triunfo de ninguno, fue como son los partidos oficiales. Insisto que en el partido con Euskadi las normas que se aplicaron fueron más flexibles, pero eso no nos condicionó, no fue un factor determinante para que no jugáramos como quisiéramos"

Respecto al segundo rival, indicó: "Contra Costa de Marfil, con jugadores destacados, valiosos, jugamos mejor. Jugamos un primer tiempo parejo y en el segundo, fuimos bastante mejores que el rival. En líneas generales superamos al rival, pero sin jugar bien. No era para generar desconformidad"..

Sobre la ausencia de Joaquín Piquerez también se refirió.

"Cuando tengo que transmitir una decisión que tomo, lo hago cuando considero que es necesario, nunca utilizo a nadie para que lo haga en mi nombre y muchísimo menos a una autoridad de la AUF. No pasó nada grave y no pudo tomarse su vuelo".

"Darwin Núñez declinó participar en estos dos partidos"

Bielsa fue consultado por las ausencias de Darwin Núñez y de Luis Suárez en esta doble fecha FIFA.

"Darwin Núñez arrastraba una lesión que no se le terminaba de curar. Había jugado un partido de 120 minutos, no tenía buenas sensaciones respecto de la evolución de su lesión y prefirió declinar su participación esta serie de dos partidos, porque entendía que era mejor utilizar ese tiempo para utilizarlo en su recuperación", comenzó diciendo.

Y agregó: "Los médicos de Liverpool y los nuestros nos transmitieron su sensación, pero cuando un jugador cree que si no se protege, se puede lesionar, eso es lo más importante de todo. No se trata de lo que digan todos los especialistas que opinan por su función, sino, lo que el jugador siente y en este caso, Núñez tuvo una posición conservadora que sinceramente creo que es atendible porque es el cierre de la temporada y la acumulación de minutos hace que los jugadores estén más frágiles y una lesión que no termina de curarse, es un peligro latente. Evidentemente que la decisión que tomó fue acertada, porque dos semanas después pudo jugar y casi completó el partido".

"Respecto de Suárez, analizo jugadores en cada posición y elijo, y me expreso a través de las decisiones que tomo, acertadas o no. En este caso había pensado en Viñas y en Núñez y fueron ellos los designados para la posición de centroatacante", añadió sobre la ausencia de Suárez en esta doble fecha FIFA.