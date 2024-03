La contundente decisión de Joana Sanz cuando se conoció la libertad provisional de Dani Alves, de quien se divorció por el abuso sexual

Hace exactamente un año, Joana Sanz, confirmó su divorcio de Dany Alves luego de que se conociera la noticia de que su entonces esposo, había sido apresado por abuso sexual de una joven en Barcelona.

La noticia fue escrita de su puño y letra, y fue compartida el 15 de marzo de 2023 en su cuenta de Instagram.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", escribió al inicio Joana.

Y añadió: "Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado".

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", finalizó.

La decisión que tomó Joana Sanz

En las últimas horas, la exesposa de Dani Alves tomó una importante determinación.

Joana Sanz y Dani Alves en el pasado

Tras conocerse la noticia de que Dani Alves contaría con el millón de euros para abonar la fianza que le otorgaría la libertad provisional, Joana Sanz tomó una decisión.

La modelo española intuyó que se situaría en el foco de los medios de comunicación y de las redes sociales, por lo que optó por cerrar su cuenta de Instagram por el momento.