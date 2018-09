La decadencia de Fernández Crespo: locales cerrados y pocas ventas

“Mi patrona ya me tiró la idea de cerrar. ‘¿Qué te parece si devuelvo y nos vamos a vender a la feria? Capaz sacamos más plata’”, dijo Viviana Rodríguez, empleada de la mueblería “Nueva vida”, ubicada en avenida Fernández Crespo, una calle que supo tener su época de gloria pero que en la actualidad cuenta con decenas de locales cerrados.

La situación de la avenida preocupa a los comerciantes, quienes han visto que en los últimos años que cada vez son más la cantidad de negocios que cierran. Un comerciante dijo a El Observador que incluso en la zona aumentó la cantidad de personas en situación de calle atraídos por el poco movimiento del lugar, convirtiéndolo en una especie de ghetto.

Los dueños de los negocios aseguran que la calle supo tener el flujo comercial de 8 de Octubre, donde abría un local tras otro y donde la clientela sobraba. Pero el panorama actual es otro: cada vez se vende menos y en algunas cuadras hay varios locales contiguos cerrados. “Están los mismos locales de siempre, nadie vino a invertir o a trabajar. Andá a saber si los otros comercios no están pensando en cerrar. La del quiosco ya no abre los sábados porque no vende”, explicó Rodríguez.

La decadencia de la avenida la asocian al momento en que el Banco de Previsión Social permitió a los jubilados y pensionistas cobrar a través de bancos o redes de cobranza. Los jubilados eran clientela segura que se acercaban a comprar luego de cobrar en el BPS. “Muchos abuelos compraban caramelos a sus nietos y de paso gastaban parte de la jubilación después de cobrarla”, dijo la dueña de “La Casa de las velas”, Jouseline Sosa, ubicado entre Fernández Crespo y Paysandú desde hace más de 20 años.

Sosa indicó que su negocio no se vio afectado por el declive de la avenida porque su rubro es de nicho y cuentan con su propia clientela. “A nosotros no nos afectó la situación porque tenemos otro tipo de cliente. Hay gente que hace 30 años nos compra, tenemos clientes fieles. De todas formas tuvimos que empezar a vender a domicilio”, indicó.

Otros comerciantes se remontan más atrás en el tiempo para apuntar a las causas del declive. Francisco Zunino, dueño de cerrajería Zunino ubicada entre las calles Galicia y La Paz, sostuvo que el decaimiento de Fernández Crespo comenzó cuando dejó de ser doble vía y pasó a estar flechada (hace más de 20 años), lo que produjo que muchos negocios cerraran. “No sé si hay menos locales pero sí menos movimiento. Muchos rubros se alejaron y dieron paso a las mueblerías que ocupan casi toda esta cuadra. Antes había más variedad”, sostuvo.

Al igual que Sosa, Zunino afirma que para mantener su local tuvo que ampliar su trabajo, introduciendo la venta de cerraduras y arreglos de las mismas. Algo similar le sucedió al comercio “Mundo Apícola”, ubicado a la altura de 9 de Abril. Según Richard Zurdo, uno de los empleados del local y que trabaja allí desde hace más de diez años, el negocio tuvo que reformarse y pasó de vender miel y productos para apicultores a introducir alimentos naturales. “Si no ampliás la gama de productos no sobrevivís en la calle. Somos un nicho que contaba con clientela incluso en La Costa de Oro pero ahora nadie viene hasta acá y no podemos vivir de los apicultores dado que no son muchos”, dijo.

Otro punto que destacaron los comerciantes como posible causante de la disminución del movimiento es la venta online. Muchos locales no manejan redes sociales o la comercialización de productos por internet, por lo que se han visto relegados. “La forma de comprar de la gente cambió. Ahora los jóvenes compran por internet y al no estar los jubilados, ¿quién va a comprar en Fernández Crespo?”, se preguntó Sosa.

Una visión positiva

El alcalde del municipio B, Carlos Varela, aseguró que en los últimos años se produjo una “transformación urbana”. “La calle tenía grandes vacíos y estaba venida a menos pero hace un tiempo comenzó una transformación urbana importante que está en proceso. Creo que si se observa una foto de 15 años atrás hay grandes cambios”, indicó.

Según Varela, el denominada “Proyecto Cordón Norte”, implica la construcción de mercados, espacios públicos, edificios y estacionamientos en el barrio. Muchas de las obras de la propuesta ya fueron inauguradas. Una de ellas es el Mercado del Cordón, donde trabajan 156 comerciantes que fueron reubicados de los puestos “Techitos Verdes”. La Intendencia de Montevideo rematará el terreno ubicado en la esquina de Mercedes con el objetivo de que se construya un edificio y un estacionamiento subterráneo.

El alcalde destacó que en los últimos años se construyeron varios edificios en la avenida y que se espera que continúe este proceso. “Si aumentás la densidad poblacional, genera la necesidad de instalar negocios de cercanía para satisfacer las necesidades de la gente. No soy tan crítico y visualizo que las acciones que se vienen haciendo van a mejorar las capacidades comerciales”, afirmó el jerarca frenteamplista.