La demanda de lana se debilita en Uruguay

"El mercado (de lanas) de afuera está estable, sube y baja el indicador IME algunos centavos dentro de la misma semana, pero la demanda acá no se está viendo, se ha debilitado en los últimos 20 o 30 días". Eso afirmó Ricardo Stewart, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.

“Incluso en las lanas finas, de 19 a 21 micras, había una demanda sostenida y pareja, que ya no se ve con tanta fuerza; las operaciones son esporádicas”, afirmó el empresario.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó esta semana de US$ 10,37 a US$ 10,32 el kilo base limpia, y se mantiene en una franja por encima de los US$ 10,30 desde hace tres semanas.

“La realidad es que sigue habiendo cierto interés por lanas finas, pero con menos empuje y con algún centavo menos”, afirmó el titular de la unión.

“En las lanas cruza, los pocos negocios que se van haciendo es porque las pretensiones de los vendedores se fueron ajustando a la baja”, añadió.

En el mercado de Corriedale los valores se mantienen en US$ 1,20 por kilo base sucia para los lotes generales y US$ 1,60 para los fardos grifa verde. Pero también son operaciones “muy puntales y con fórceps”. Hay volumen y stock. Lo que no hay es demanda, indicó.

Hace dos años que es bastante pareja la baja en la demanda y “cuesta creer que este rango de finuras –las lanas más gruesas– vuelva a tener una demanda como la tuvo hace unos años”, expresó Stewart en su análisis.

Los motivos son múltiples: primero fueron conflictos arancelarios, luego el covid, las trabas logísticas, la guerra también afecta y China está en una vuelta a los confinamientos que no ayuda.

“Es difícil de explicar, ya no tenemos argumentos”, se lamentó el presidente de la mencionada entidad del sector lanero.

Juan Samuelle

Sigue estando "pesado" el mercado lanero.