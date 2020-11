La desaparición del misterioso monolito de metal que había sido encontrado en el desierto de Utah

Desapareció igual que apareció: en el más completo misterio.

Departamento de Seguridad Pública de Utah Un misterioso monolito de metal apareció en el desierto de Utah y las autoridades locales pidieron información en las redes sociales.

El extraño monolito de metal que fue descubierto en el desierto de Utah la semana pasada fue aparentemente removido el viernes "por un actor desconocido", según un comunicado la Oficina de Administración de Tierras del estado.

La institución, que tiene a su cargo los terrenos públicos done apareció la estructura, aseguró no haberla tocado por considerarla propiedad privada.

Pero en el comunicado se mencionan "informes creíbles" según los cuales una persona o grupo de personas habría removido el ahora célebre monolito "la noche del 27 de noviembre".

Y según fotografías compartidas en las redes sociales, el único rastro que quedó del monolito fue un triángulo de metal abandonado en el desierto y el agujero donde había sido plantado.

Ryan Bacher, un piloto de helicóptero de Utah que había visitado el lugar el viernes por la tarde, le dijo a la televisora local KSLTV que cuando un amigo suyo había regresado al día siguiente, la misteriosa estructura había desaparecido.

"Veinticuatro horas después, mi amigo, que también es piloto de helicóptero, llevó a su familia a verlo y encontró que lo habían quitado", dijo, para luego agregar que le gustaría saber quién lo hizo.

La Oficina de Administración de Tierras, sin embargo, ya dijo que no tratará de identificar a los responsables.

"No investigamos delitos que involucran propiedad privada, los que son manejados por la oficina del alguacil local", explicaron en el comunicado.

Hallazgo inesperado

La estructura metálica fue descubierta el 17 de noviembre por un grupo de trabajadores de los servicios estatales de protección de la vida silvestre que también viajaban en un helicóptero.

Estaban contando ovejas mientras sobrevolaban un área remota del sureste de Utah cuando detectaron el "inusual" objeto.

Explicaron que la estructura había sido plantada en el suelo entre rocas rojas.

Departamento de Seguridad Pública de Utah Se especula con que el monolito fue instalado por un artista.

Hasta el momento no existen indicios de quién instaló el monolito, de unos 3,6 metros de altura, ni de quién lo removió.

"Eso ha sido lo más extraño con lo que me he encontrado en todos mis años de vuelo", dijo en su momento el piloto de helicóptero, Bret Hutchings, en una entrevista con KSLTV.

Hutchings dijo que un biólogo que contaba ovejas desde el helicóptero fue el primero en detectar la estructura desde el cielo.

"Él decía algo como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!'. Y yo pregunté, '¿Qué?'. Y él dijo, '¡Hay una cosa allá atrás, tenemos que ir a verla!'", repitió el piloto.

Hutchings especuló con que el monolito pudo haber sido instalado por "algún artista", o un fanático de "2001: Odisea del espacio", la película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick.

En la película aparece un imponente monolito negro creado por una especie alienígena invisible.

Ilegal

El Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó imágenes del objeto metálico de forma rectangular en un comunicado de prensa la semana pasada.

En el mismo se dijo que las autoridades determinarían si "necesitan investigar más".

"Es ilegal instalar estructuras u obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal, sin importar de qué planeta sean", dijo sin embargo el departamento.

Las autoridades no revelaron la ubicación exacta del monolito, por temor a que los exploradores pudieran intentar buscarlo y quedarse "varados".

Pero, buscando respuestas, la patrulla de carreteras de Utah recurrió a las redes sociales, escribiendo en una publicación en Instagram: "Las mentes inquisitivas quieren saber, ¿qué diablos es esto? ¿Alguien?"

Departamento de Seguridad Pública de Utah Las ovejas de grandes cuernos son nativas del sur de Utah.

La mayoría de los usuarios presumieron que era una instalación de un escultor y algunos dijeron que se parecía al trabajo del fallecido artista minimalista John McCracken.

"Un objeto misterioso que se asemeja a las esculturas del difunto artista John McCracken ha sido descubierto en un área remota del desierto de Utah", reportó una publicación especializada en arte.

Pero algunos ofrecieron teorías de otro mundo, aunque aparentemente en broma.

We could just leave the Utah monolith alone and mind our business.



"Podríamos dejar el monolito de Utah en paz y ocuparnos de nuestros asuntos. Y no convocar a un extraterrestre o demonio o lo que sea durante uno de los peores años de nuestras vidas", escribió una usuaria.

"Pensando en Alien 3", escribió otra.

Las redes pronto se llenaron de imágenes de curiosos que se adentraron en el desierto para retratarse junto al monolito.

Pero las imágenes más recientes ahora dan cuenta de la decpeción por su desaparición, aunque también hay quien ha querido honrar su memoria con un túmulo de piedras.

*Una primera versión de esta nota fue publicada originalmente el 24 de noviembre para dar cuenta del hallazgo del monolito y actualizada cinco días después en ocasión de su desaparición.

