La dolorosa confesión de Rodrigo Mora: "En un momento decidí quedar rengo por River; me deprimí mucho"

El exdelantero uruguayo Rodrigo Mora, retirado del fútbol por una lesión cuando defendía a River Plate argentino, habló este martes en Buenos Aires sobre cómo vivió los momentos más difíciles de su carrera, en los que finalmente debió dejar de jugar. Dejó de jugar a sus 31 años en enero de 2019, por una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, producto de un infarto en el hueso.

El riverense obtuvo nueve títulos con los millonarios: la Copa Argentina 2016 y 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015 y 2018 y la Copa Suruga Bank en 2015.

Este martes, Mora habló acerca de los momentos de sufrimiento que vivió por sus lesiones constantes que no lo dejaron tener continuidad.

"En un momento decidí quedar rengo, para poder dar todo por River", dijo Mora entrevistado por La Página Millonaria.

Asimismo, sostuvo que "no podía correr ni subir 20 escalones. Caminaba sin apoyar todo el pie porque veía estrellas del dolor, pero no me arrepiento. Dijeron que no iba a jugar más y estuve en el Bernabéu (cuando River le ganó la final de la Copa Libertadores a su archienemigo, Boca Juniors), porque siempre me esforcé al máximo para aportar mi humilde granito de arena en la historia grande del club".

Mora añadió: "Viví momentos en los que estuve mal, me deprimí mucho y me costaba dormirme. Pero siempre tuve claro que fui muy feliz todos los años que pasé en River, y di hasta lo que no tenía. A los hinchas los extraño de disfrutarlos en las tribunas en cada partido, y les agradezco por el apoyo incondicional".

El uruguayo habló también de su especial relación con quien era su técnico, Marcelo Gallardo.

"Y Gallardo fue más que un DT para mi vida. Siempre me aconsejó con mi hijo, mis cosas, mi familia, en situaciones que no sabía cómo actuar. En un momento me dijo: 'Rodri, tenés que quedarte tranquilo, porque diste todo lo que tenías. Hay jugadores que van a jugar más, pero no sé si dan todo. Llevate todo eso, el cariño de la gente y la persona que sos, porque no te quieren solo por los goles'. Esas palabras fueron una caricia eterna al alma", dijo Mora.