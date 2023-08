La emocionante historia del participante en la que se vio reflejada Lucas Sugo

Otro momento de emoción se vivió en La Voz (Canal 10), cuando el participante Federico Garat de solo 18 años contó su historia personal.

"Me crié con mi mamá y mis dos abuelos. Tengo padre ausente", dijo el joven proveniente de Colonia del Sacramento.

El joven cantó "You are the reason" y se llevó el elogio de los cuatro coches. Todos lo querían en su equipo. El último de ellos en darse vuelta, Lucas Sugo, se conmovió una vez que la familia del joven irrumpió en el escenario.

"Me veo en ti, me pasó lo mismo en la vida", contó el cantante de Cinco minutos. "Me acuerdo de mi mamá (...) No te voy hablar de la técnica, porque por algo nos dimos vuelta los cuatro. Esto (la familia) es lo que reconforta el corazón", cerró el artista.

Pese a la emoción, Federico no se unió al equipo de Lucas Sugo y eligió formar parte del grupo de Valeria Lynch. "No estás solo, estás con todas estas personas divinas que te apoyan", le había dicho la artista argentina al joven cuando su familia se subió al escenario.

La madre de Federico, María Virginia, también le dedicó unas palabras a su hijo. "Más que su mamá soy su fan número uno", contó la mujer y además confesó quien fue la responsable de que se inscribiera en el concurso de canto.

"Fue gracias a la abuela, vio el aviso ella que esta todo el día en Facebook", comentó la madre de Federico, quien ya forma parte del equipo de Valeria Lynch.