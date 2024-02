La emotiva visita de Fabián Coito a Sebastián Canobra en un centro de rehabilitación

El exentrenador de Deportivo Maldonado y las selecciones juveniles uruguayas, Fabián Coito, reveló este jueves que visitó al exfutbolista Sebastián Canobra que está internado en una clínica de Montevideo realizando un tratamiento para combatir su adicción a las drogas que lo llevó a estar en situación de calle en su ciudad natal, Minas.

"Ayer estuve con él, casi tres horas charlando porque un área de la Mutual, llamada Más Mutual, se encarga un poco de complementar, de ayudar y de acompañar a los futbolistas, y trabajar en ciertas áreas que de repente no están muy consideradas en el fútbol -porque nos encargamos de que sea mejor jugador y, a veces, nos olvidamos un poco de la persona-, entonces ahí encuentran un espacio donde plantear ciertas inquietudes", expresó Coito en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

"La Mutual se encargó de este tema cuando salió a la luz lo de Seba. Fue a buscarlo y lo trajo a una clínica en Montevideo y está bien, tratado y ha comenzado su rehabilitación, su desintoxicación”, agregó.

“Cuando charlaban con él, porque buscaban el factor desencadenante de todo para atacar ahí, vieron que me nombraba en su historia de vida, en su recuerdo. y me llamaron. Por supuesto que les dije que sí. Cuando estaba dirigiendo en Maldonado y me enteré de la situación lo estuve buscando, pero no lo encontré. No tenía forma de llegar y tenía otra ocupación que me ocupaba mucho que era ser técnico del Depor", contó Coito.

Foto: Leonardo Carreño.

Fabián Coito

"Tenía la inquietud de ver a alguien que aprecio, pero iba a tener pocas herramientas para solucionar un problema tan importante”, manifestó.

"Me dijeron por dónde andaba habitualmente, pasé varias veces, capaz que no lo iba a reconocer".

"Entonces ayer dijeron si estaba dispuesto y por supuesto que fui y pasamos un rato bárbaro. Lo vi bien sinceramente, en el rato que estuve, pero no me animo a decir que esté bien. Cuando me vio, me dio un abrazo como si... 'Oh Fabián' y fuimos, charlamos. Me vine entusiasmado porque lo vi bien, físicamente, está prolijo, está correcto, y se acuerda de todo, está dispuesto, y eso es algo que los expertos sabrán más que yo cómo es el proceso. Al César lo que es del César", expresó el entrenador.

“Ayer hablaba con Seba y con Nicolás, la persona que hizo el nexo, y le dije que creo que el fútbol fue el que lo empujó un poco a eso. Él y su entorno, sanamente lo digo porque es lo que produce, inmediatamente después de un Mundial lo metieron en un mundo que no logró sus expectativas y seguramente cayó en una depresión, en un bajón".

“Quizás las expectativas en el fútbol te llevaron a eso, pero también el fútbol hoy te da esta nueva posibilidad de decirte te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, necesitamos de vos, lo más importante. Es como el futbolista, cuando yo le decía que lo que va a pasar contigo depende de de vos, de lo que te dispongas a profesional, lo que aprendas de esfuerzo, de buscar la excelencia. Si no vas a buscarlo, esperás que te llegue, no te va a llegar. Ahora depende mucho de él, es parte de lo que charlamos ayer. Lo aprecio, él veo que también. Vamos a seguir en contacto pero siempre a la orden de las personas expertas que considerarán cuándo es lo ideal", agregó.

"Cuando estaba en Maldonado me dijeron 'no vayas Fabián, el único perjudicado vas a ser vos'. Pero no puedo mirar para otro lado, no puedo, por eso lo intenté, no lo logré. Luego me alegré cuando apareció, más allá del estado de su situación y no juzgo. Lo importante es que está en un plan de rehabilitación y está entusiasmado. Lo vi bien, físicamente. Está entrenando. El recreador había sido jugador mío y muchos muchachos que estaban allí también vinieron y charlamos de fútbol. Eso es gratificante por encima de un campeonato", concluyó el entrenador.