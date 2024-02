La exárbitra Claudia Umpiérrez le respondió a Alejandro Balbi, quien la trató de "viuda del fútbol"

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, criticó el martes al exárbitro Gabriel Popovits, quien a su vez lo había criticado a él en redes sociales.

Popovits, quien se retiró del arbitraje, se dedica a desgranar distintas jugadas polémicas de los partidos y las comenta en su cuenta de X (ex Twitter) con el nombre de "Arbitraje uruguayo".

A su vez es el esposo de la exárbitra Claudia Umpiérrez, quien analiza las jugadas polémicas de los partidos del fin de semana en canal 4.

Balbi calificó a Popovits y a Umpierrez como "viudas del fútbol".

Umpiérrez expresó este miércoles después de escuchar las declaraciones del presidente de Nacional, lo llamó por teléfono.

Captura de pantalla Alejandro Balbi

"Hablé con él, me pidió disculpas, me sorprendió los conceptos que utilizó y lo que más me sorprendió fue que le preguntaron por Gabriel y terminó hablando de mi, como una persona frustrada, contaminada, que hablo desde el dolor. Eso me enojó y como colega (Umpiérrez es abogada) decidí llamarlo, me pidió disculpas, me pareció fuera de lugar", dijo Umpiérrez en Sport 890.

Aclaró que "la cuenta de Gabriel de Twitter es de él, no tengo nada que ver, a veces no me entero de lo que pone porque no tengo Twitter".

Y expresó que no está contaminada con el arbitraje: "Contaminada estaba cuando estaba adentro y frustrada menos porque yo elegí irme y tuve siempre la valentía de decir lo que pensaba. Siempre que hablan de Gabriel me cae un palo a mi, pero me parecía innecesario que un abogado como Balbi haya hablado así".

El lunes Balbi junto a los dirigentes José Decurnex y Gustavo Amoza se reunieron con los integrantes del Colegio de Árbitros para hablar de los últimos arbitrajes.