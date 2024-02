La expareja de Palacios vendió la camiseta y la medalla de campeón del mundo del futbolista

Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, futbolista de la Selección Argentina, dejó en claro su postura y explicó que está dispuesta a vender una de las camisetas del mediocampista y su medalla de campeón del mundo para reunir fondos y terminar de pagar su casa en Tigre, provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el programa Socios del Espectáculo (eltrece), Frías reveló que Palacios le había comunicado que no terminaría de pagar la casa porque no estaba seguro de si permanecería en ella o no. Ante esta situación, ella busca obtener lo que le corresponde tras su divorcio. "Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", expresó.

Consultada sobre si estaría dispuesta a vender los bienes más valiosos del futbolista para pagar la casa, Frías afirmó sin dudar: "Es lo que voy a hacer. Voy a subastar todo para pagarla y a la vez estoy trabajando en redes".

En ese sentido, apenas unas horas después de su declaración, Frías compartió en su cuenta de Instagram que vendió la camiseta titular de la Selección Argentina y la medalla del campeón del mundo. En otra publicación, el comprador de la medalla le agradeció y mostró o adquirido.

Las ventas

Igualmente, la mujer señaló que prefiere no hablar del tema y describió el impacto emocional y anímico que ha tenido la situación en ella: "Cuando pasó lo de mi bebé quedé muy mal. Lo pude sanar, pero duele que me pague así la persona por la que aposté todo".