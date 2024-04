Habló la mujer atacada por un hombre en la calle: "Nadie me estaba ayudando"

La mujer que sufrió el ataque de un hombre el pasado domingo, mientras caminaba por el Centro de Montevideo rumbo a su trabajo, relató el episodio vivido y se refirió a la declaración de inimputable de la Justicia, que envió al agresor al Hospital Vilardebó.

En diálogo con Subrayado, la víctima –identificada como Alejandra– dijo que acababa de comprar cigarros cuando fue interceptada por el hombre, que le pidió uno.

"Le fui a dar porque me vio que tenía cigarros y dije: 'Si le niego, me va a pegar'", contó.

Sin embargo, el hombre la empezó a seguir y a pedirle plata. "Me pedía plata y me empezó a pegar. 'Dame la plata o te la saco muerta'", recordó que le decía.

Fue entonces, tal como se puede ver en el video difundido en redes sociales, que el hombre la interceptó –sobre Colonia y Vázquez–, la tiró al piso y le empezó a pegar durante varios segundos.

"Me pegaba, me pegaba, me pegaba. Yo después quedé medio inconsciente y no podía gritar porque me cinchaba, como que me asfixiaba, no podía gritar muy fuerte", narró.

En el video se ve como un primer hombre ve lo que sucede, amaga a acercarse pero sigue de largo, hasta que ve que otros interceden y decide volver a aproximarse.

La mujer dijo que hubo "un muchacho" que volvía de trabajar que fue el que la defendió. "Fue el que me salvó la vida, porque él no estaba parando y nadie me estaba ayudando", contó y dijo que no había manera de que "otras personas" le "sacaran de arriba" al agresor.

Una de las personas que intercedió en el momento golpeó al hombre, que quedó tendido en el piso. Fue entonces que la mujer se pudo incorporar.

Detalló que en el Hospital del Banco de Seguros del Estado le diagnosticaron varias fracturas y golpes. Tiene cortes en la cabeza, que no llegaron a ser fracturas de cráneo, además de una muñeca dislocada y un dedo quebrado.

La fiscal Graciela Peraza investigó el caso y pidió una pericia psicológica al agresor. El estudio determinó que no estaba en condiciones de ser juzgado y que debía ser internado de urgencia.

Para la víctima, ese juicio es errado. "No es inimputable porque raznó y habló muy bien. Me dijo que me había visto comprar cigarros. Una persona que razona... Conozco personas que son inimputables porque realmente son enfermas, pero este no es enfermo".