La explicación que dio Bielsa sobre su decisión de bajar a Piquerez de la selección uruguaya en la fecha FIFA de marzo

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindó este lunes una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, en donde realizó un balance de la fecha FIFA de marzo en la que el combinado jugó ante País Vasco y Costa de Marfil.

Bielsa fue consultado sobre las razones por las que convocó y desconvocó al lateral de Palmeiras, Joaquín Piquerez, quien no viajó a San Sebastián después que no tomó el vuelo que tenía programado.

Sobre el tema Piquerez, primero se tomó su tiempo para poner en contexto el tema.

"Cuando tengo que transmitir alguna de las decisiones que tomo lo hago cuando considero que es necesario. Nunca utilizo a nadie para que lo haga en mi nombre y muchísimo menos a una autoridad de la AUF (el director de selecciones Jorge Giordano se había referido públicamente al tema). Siempre me parece que las decisiones que se tomen con un jugador, como las tomo yo, es natural que las comunique yo. Y también es natural que tenga la potestad y derecho de comunicar aquellas medidas que son necesarias que se hagan publica, sino directamente no las comento".

Luego pasó a responder sobre la situación: "En el caso de Piquerez no pasó nada serio y nada grave, por eso no hice ninguna aclaración, pero ahora que me lo preguntan se lo digo. Piquerez tenía un vuelo, no pudo tomarlo, lo hacía perder días de preparación respecto el partido con Euskadi, que era el partido en el que iba a participar y en este tipo de compromisos que son amistosos, siempre le doy más importancia a la preparación que al partido en sí mismo. Me pareció que abreviándose por esa dificultad que tuvo el tiempo de preparación, no tenía sentido que confirmara la convocatoria a raíz de que el día de llegada no era el que yo había contemplado para darle estructura a la preparación del equipo. En síntesis, a Piquerez le ocurrió lo que tantas veces a cualquier de nosotros en la vida civil".

Piquerez debió viajar el domingo 17 al mediodía, pero no fue notificado por el club y se iba a embarcar el lunes 18. En ese momento, el entrenador decidió cancelar su convocatoria.

Bielsa pretendió que el lateral de Palmeiras llegar el lunes de mañana a San Sebastián. Con su arribó el martes, y los pocos días de entrenamientos, lo bajó.