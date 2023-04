La foto de Teuten que enloqueció a los hinchas de River Plate luego de su gol a Boca en La Bombonera

El uruguayo Andrew Teuten fue destacado este fin de semana en el fútbol argentino al marcar el gol con el que Colón de Santa Fe le ganó por 2-1 a Boca Juniors en La Bombonera.

El lateral con pasado en Montevideo City Torque marcó el gol en el minuto 90+1, logrando una victoria para los sabaleros que llevaban 18 años sin ganar en el estadio xeneize.

el segundo de Colón, lo hizo Andrew Teuten

Tras el gol, que además de a los hinchas de Colón, alegró a los de River Plate, se viralizó una foto del futbolista en la final de la Copa Libertadores 2018 que los “millonarios” le ganaron a Boca Juniors en Madrid.

Andrew Teuten en la final de la Copa Libertadores 2018

En la imagen se ve a Teuten en una tribuna junto a aficionados de River, lo que generó más reacciones de los hinchas del equipo de la franja roja.

Tras el partido, el uruguayo fue consultado por esa imagen y tuvo que aclarar cómo se dio.

"Ya me han estado preguntando mucho, pero dije que en ese momento no imaginaba que iba estar viviendo algo así. Lo que puse fue más por el partido que tuve la oportunidad de ver, fue justo una casualidad”, dijo.

“No soy hincha de River”, aclaró. “Me invitó el hijo del profe (Marcelo) Tulbovitz (PF de Marcelo Gallardo), entonces estaba con ellos. Fueron un montón de coincidencias, o lo que quieran creer, pero no es que soy hincha de River", explicó.

El lateral había estado en la órbita de River el año pasado cuando sonó para el equipo de Marcelo Gallardo para cubrir la salida de Fabrizio Angileri.

“El sólo hecho de haber entrado en la Bombonera y hacer el gol, es un sueño para mí. Y si ese gol, que es el primero que hago en Colón, sirve para ganar, mucho más todavía”, agregó el lateral.

Una historia particular

Teuten tiene una historia particular en el fútbol. Era jugador de la Liga Universitaria hasta que en el 2017 decidió dar una prueba para ver si podía jugar a nivel de AUF.

Fue a City Torque y quedó. Y no paró. A los cinco meses estaba enfrenando a Peñarol en el Estadio Centenario.

”Yo no lo podía creer, le había comentando con mis amigos que estaba la posibilidad, pero era 6 de enero y no me habían llamado. Yo pensaba ‘no será para mí. Haré otra cosa’”, contó a Referí sobre la noticia que recibió mientras estaba de vacaciones en La Paloma.