La fuerte caída del escenario de Lady Gaga junto a un fan

Lady Gaga daba un concierto en Las Vegas este jueves. Todo iba bien hasta que tuvo la idea de invitar a un fan a subir al escenario. El joven subió y la levantó en brazos, con tan poca fortuna que trastabilló, se tropezó y cayeron los dos desde el escenario.

WATCH: Lady Gaga took a dramatic fall off the stage while dancing with a fan during a Las Vegas show https://t.co/45JrQf5H6U pic.twitter.com/bPe2oTXopg