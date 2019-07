Lady Gaga apareció a los besos y no es con Bradley Cooper

Mientras varios medios estadounidenses especularon con que Lady Gaga estaba viviendo con Bradley Cooper y al mismo tiempo que varios seguidores en redes sociales le echaron la culpa de la separación del actor e Irina Shayk, la cantante se mostró a los besos con otro hombre.

Lady Gaga fue fotografiada en el restaurante Granville en Studio City, en California, besándose con el ingeniero de sonido de su banda, Dan Horton, según informó la revista People. Este nuevo romance se da 6 meses después de que la estrella pop se separara de Christian Carino, con quien mantuvo una relación de dos años y se iba a casar.

#NUEVO | Lady Gaga ha sido vista besando al productor Dan Horton en Los Angeles. pic.twitter.com/jwzCORQaTi — 𝗢𝗛𝗛 𝗠𝗬 𝗚𝗔𝗚𝗔 ❤️ (@OHHMYGAGAcom) July 30, 2019

Personas que estaban presentes en el lugar contaron que la cantante de 33 años y el sonidista de 37 se mostraron incluso mucho más efusivos mientras comían que lo que se los ve en las fotos. Además, los testigos dijeron a People que la protagonista de Nace una estrella permaneció en una actitud discreta en el restaurante y se negó a sacarse fotos con fans.

Con un look distendido, –de shorts, musculosa y botas de color negro y un moño casual como peinado– la cantante de Born this way aparece en una de las imágenes que difundió People agachándose mientras está de pie para besar a Horton, que está sentado. En las otras fotos aparecen juntos en la mesa y yéndose del lugar a las risas.