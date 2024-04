La hermana de Furia amenazó a Catalina de Gran Hermano exhibiendo un cuchillo

En una reciente transmisión en vivo en el streaming conducido por Martín Cirio, más conocido como La Faraona, se desató una controversia de proporciones considerables protagonizada por Georgina Scaglione, hermana de Juliana, quien participa en el reality show Gran Hermano (Telefe). Georgina, también conocida como Coy, generó un revuelo al mostrar un comportamiento que muchos calificaron de amenazante hacia Catalina Gorostidi, en un momento en el que las relaciones entre las ex amigas dentro de la casa parecían bordear la violencia.

Con actitudes que no hicieron más que intensificar la tensión, la joven Coy sacó un cuchillo de su bolso, insinuando acciones violentas hacia Cata, y pronunció comentarios que varios interpretaron como amenazas de muerte. Este incidente provocó una ola de críticas en las redes sociales, especialmente en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde los usuarios expresaron su preocupación por las implicaciones de sus palabras y acciones. "En cuanto la pueda matar, ustedes saben... Scaglione", dijo, dejando sorprendido al conductor del programa.

La situación tomó un giro aún más inquietante cuando, además del cuchillo, Coy sacó un paquete de fideos de su bolso, haciendo referencia a su apellido y a estereotipos relacionados con la mafia italiana, acompañando sus declaraciones con frases como "comemos fideos y matamos gente".

Aunque Cirio trató de restarle importancia al asunto con risas y comentarios ligeros, la controversia se propagó rápidamente en las redes sociales, donde muchos resaltaron la seriedad de las acciones y la actitud de la joven durante la entrevista.

Más tarde, Cirio aclaró en su canal de comunicación que en ningún momento se sintió incómodo y que la referencia al cuchillo fue simplemente una broma asociada con Furia: "Estoy viendo en Twitter la parte en la que Coy sacó el cuchillo y dicen que yo me sentí incómodo. No fue así en absoluto, y además lo del cuchillo fue una referencia que hizo Furia. Lo aclaro porque veo mucha gente diciendo que me sentí incómodo y nada que ver, y tampoco se ve eso en el video".

Por su parte, la propia Coy quiso abordar el tema de la supuesta incomodidad: "Incomodas tus nalgas, nos reimos mucho. Y si no entendés el tipo de humor que manejo, eres libre de no hacerlo", expresó, antes de agregar: "No poder entender un chiste, dios mío jaja. Gracias a todos por tanto y por este montaje, fue lo máximo. ¡Los amo! Me hicieron realidad el sueño de conocer a Samantha", haciendo referencia al apodo con el que también se conoce al youtuber.