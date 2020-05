La imagen del festejo de Morena en el portón, quieren inmortalizarla en el Campeón del Siglo

La reunión del consejo directivo de Peñarol llevada a cabo en la tardecita del viernes derivó en distintos temas tratados.

Uno de los más importantes, obviamente, fue tratar de llegar a un acuerdo con los futbolistas a partir de la semana que viene respecto a los complementos por el seguro de paro en el que se encuentran todos y de las deudas contraídas por la gestión de Juan Pedro Damiani y también de Jorge Barrera.

No obstante, otro de los temas puntuales y a los que se le dio mucha trascendencia fue el hecho de homenajear a viejas glorias fallecidas como Néstor "Tito" Goncálves y Alberto Spencer como publicó Referí, pero también a glorias que aún vivan.

En ese contexto, la intención es hacerle un homenaje en vida al máximo goleador de Peñarol de todos los tiempos, Fernando Morena.

Justamente el pasado sábado en una entrevista con Referí, Carlos "Pato" Aguilera, otra de las figuras que pasó por el club, quien ganó además el segundo quinquenio de la institución, había dicho: "Hay pibes (en Peñarol) que no conocen a Morena. ¡No seas malo! El goleador de la historia de Peñarol. A Morena le tienen que poner un monumento en el Campeón del Siglo o donde sea"

El consejo directivo del viernes por la tardecita decidió formar una comisión que se encargue de estos temas.

En la misma reunión, hubo una moción del dirigente Álvaro Queijo quien planteó homenajear a Fernando Morena realizando una imagen que lo inmortalice y que se pueda instalar en el Estadio Campeón del Siglo.

La imagen elegida por Queijo es uno de los festejos de gol más recordados del máximo goleador aurinegro de su historia que se hizo costumbre una vez que retornó de España en 1981.

Cuando hacía goles de mucha trascendencia en aquella época, Morena se trepaba al portón de la Tribuna América por el que salía la ambulancia que se instalaba allí entonces y por el que también ingresaban los reporteros gráficos a la cancha.

La intención del dirigente es que se pueda hacer una imagen gigante o una especie de estatua del goleador e instalarla en el portón del Estadio Campeón del Siglo que une las Tribunas Cataldi con la Frank Henderson para que allí quede inmortalizado.

A su vez, quedaron en seguir avanzando en el tema de tratar con la Junta Departamental el hecho de ponerle el nombre de Nestor "Tito" Gonçalves y Alberto Spencer, a las calles Mangangá y Siete Cerros instaladas en las afueras del actual escenario aurinegro.

Como informó Referí, con el nombre de Spencer no habría problema, aunque con Gonçalves sí, ya que la reglamentación de la Intendencia de Montevideo especifica que para que una calle pueda llevar el nombre de una persona, se deben haber cumplido 10 años de su fallecimiento y Tito murió el 29 de diciembre de 2016.

De todas maneras, en Peñarol tienen información de que hubo algunas excepciones en ciertos casos y a ello apuntan.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad del consejo que la sala principal del Museo de Peñarol lleve a partir de ahora el nombre de José Carlos Domínguez, exdirigente, delegado, historiador y presidente del propio Museo del club, fallecido la semana pasada.

Catino tiene la llave para destrabar el tema con los jugadores

El tema del que más se habló en la reunión del viernes fue de las diferencias que aún existen con los jugadores.

Referí informó el pasado miércoles que los futbolistas aceptaron el pago la fórmula del pago de los complementos para el seguro de paro, el cual el club no está obligado a abonar pero igualmente se compromete, pero no lo están con el tema de las deudas contraídas con Damiani, ni tampoco en la actual gestión de Barrera.

En la propuesta aurinegra, cada futbolista percibirá $ 129.000 en total. Es decir, el seguro de paro paga como máximo $ 44.606 que con descuentos quedan en aproximadamente $ 35.000. En ese caso, los restantes $ 94.000 los paga el club.

Pero no con todos sucederá lo mismo. Si bien todos percibirán hasta $ 129.000, a aquellos que perciban hasta $ 200.000 de salario mensual, el club no le hará descuentos. Entonces percibirán $ 129.000 ($ 35.000 pagos por el seguro de paro y $ 94.000 por el club) y los $ 71.000 restantes que hoy no cobrarían, el club se compromete a tomarlos como deuda que se acumulará para abonar en diciembre.

Pero para los que cobren hasta $ 500.000 mensuales, la institución les hará un descuento que está fijado en un porcentaje alto y para los que perciben más de ese monto, el descuento es aún mayor. De todas formas, se cumplirá el compromiso de abonar la deuda generada ahora en diciembre.

Hasta allí, hay acuerdo con los futbolistas. Sin embargo, aún no hay nada firmado y eso es lo que se intentará hacer la semana que viene.

En lo que persisten diferencias respecto a la fórmula que planteó Peñarol a los jugadores que era tratar de que ellos aceptaran en forma global y no lo hicieron, fue respecto a las deudas contraídas con la gestión de Damiani hace ya al menos dos años y la de los premios por haber ganado el Campeonato Uruguayo 2018 ya con Barrera como presidente, más las que se generarán de aquí hasta fin de año.

Es que la comisión que hasta ahora negociaba con ellos formada por los dirigentes Álvaro Queijo, Carlos Scherschener y el vicepresidente Rodolfo Catino, les informó además que cuando retornen a la actividad, el club no tendrá dinero para abonarle sueldos por un tiempo. A ello también cabe sumarle deudas de dos y más meses de salarios atrasados por este año. Por eso en esto los futbolistas no están de acuerdo.

En la reunión del viernes, el propio Catino dijo que él había realizado algunos llamados y que había tenido cierto acercamiento con los futbolistas (por fuera de la comisión que integra) y que él podría seguir negociando si sus compañeros lo aceptaban.

Tanto el presidente Barrera como el resto de los consejeros le dieron el visto bueno y Catino continuará por ahora con las negociaciones para tratar, en principio, que los jugadores firmen el hecho de que están de acuerdo con el tema de los complementos y de comenzar a negociar el tema de las deudas.

Lo que le pidieron sus compañeros a Catino es que no adelantara allí su estrategia para que no se filtrara, por lo que el vicepresidente parece tener la llave para destrabar este tema.