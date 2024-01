La incertidumbre de Hernán Menosse tras vencer contrato con Peñarol: "Imagino que tendré un llamado"

El defensor de 36 años, Hernán Menosse, habló este martes tras culminar su contrato con Peñarol el pasado domingo 31 de diciembre.

"Estoy esperando qué pasa con Peñarol que de momento no he tenido ninguna información, estamos a la espera de qué sucede en los próximos días que seguramente habrá algún llamado o algún movimiento. De momento no me ha llamado nadie. Mi contrato terminó el 31 de diciembre. Estoy a la espera de qué puede llegar a suceder sabiendo que el club arranca el 6 de enero e imagino que tendré un llamado por los dos años que estuve o porque tienen ganas de contar conmigo. Es el llamado que espera cualquier jugador", expresó Menosse entrevistado por 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"Fuimos líderes de la Tabla Anual todo el año pero nos descuidamos al final. Después ganamos la primera final que nos dio confianza, pero en la primera final en Belvedere no fuimos eficaces en las oportunidades que tuvimos y ellos llegaron dos veces y nos metieron dos goles. En la revancha salimos con todo, pero después del gol de ellos no tuvimos reacción",

"Este año dolió más que el 2022 porque teníamos la ilusión de ser campeones".

"El que más quiere ganar es el jugador, respeto las críticas del hincha. Le pedimos disculpas a la gente por no lograr el resultado que queríamos", agregó.

Esto fue parte de la respuesta de Menosse para intentar explicar cómo Peñarol perdió el Uruguayo:

El ex Wanderers, Defensor Sporting y Deportivo Cali, afirmó que tiene una oferta de Colombia a la que debe dar respuesta este viernes 5 de enero y expresó que recibió dos llamados de equipos del medio local. Actualmente se maneja por su cuenta y no tiene representante. "La idea es quedarme acá, es la primera vez que termino contrato y no sabemos qué decisión tomar", concluyó.