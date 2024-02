La increíble forma en la que Cerro consiguió US$ 670 mil para poder arrancar el Uruguayo 2024

Cerro canceló este jueves a última hora ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) las deudas salariales que tenía con jugadores y entrenadores y abonó un monto de US$ 670 mil para poder iniciar el Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2024.

El presidente de Alfredo Jaureguiverry expresó en conferencia de prensa en las afueras de la AUF: "Siempre pasa lo mismo, siempre hay inconvenientes, pero quedó todo aclarado y todo pago, como todos los clubes y Cerro hoy lo que tenía reclamado lo pagó".

"Cambió un ingreso que contábamos con él, que era como un crédito y hoy a las 5, 6 de la tarde tenía que ser efectivo. Negociamos acá en la AUF. Tenemos que agradecer a la gente de varios lugares que tuvieron la máxima colaboración con nosotros. Lo voy a agradecer con un abrazo personalmente, a la gente que son de clubes como nosotros que capaz que del que menos pensás, hoy nos dieron una mano. Se los digo y me erizo, porque nos dieron una mano porque capaz era del que menos esperábamos. No es un favor personal, uno siempre pide para una institución. Para nosotros, todos los movimientos encuadraron para que Cerro jugara. Lo que no quisimos fue tener que pedir, en ese intercambio que hubo, que los jugadores refinanciaran. No quiero pedir favores", declaró Jaureguiverry.

Leonardo Carreño

Hinchas de Cerro

"Siempre tenés que llegar al último día con el número final, vas gestionando, porque si te entra un fallo de US$ 20 mil a último momento, te sube el número. Cuando tenés el número final, a último momento, ahí empezás a trabajar con esa cifra cuando no va a tener un cambio", agregó.

"Compañeros de la Unión de Clubes nos ayudaron. Tenfield nos dio una mano importante, que fue el 80% de la deuda y otras sumas importantes las negociamos. No me reuní con gente de la Mutual, no tengo que hablar con ellos, si tengo que hablar con alguien, es con el ejecutivo de la AUF. Hablé con (Ignacio) Alonso, siempre con respeto y esperemos que esto se encamine para que no tengan que entrevistar solo a Cerro, capaz que la mano viene complicada para muchos equipos", manifestó el titular de los villeros que también es el presidente de Daecpu.

Tenfield le pagó a Cerro alrededor de US$ 500 mil para que pudieran saldar sus deudas.

"Un compañero logró bajar más de un 35% la deuda y con los mínimos que vamos a estar al día en 2024 vamos a ir llevando la institución para sacarla adelante con los juveniles que trataremos que triunfen y se va a encaminar a un nuevo Cerro", dijo Jaureguiverry.

"Vamos a tener un ingreso importante a mitad de año por reclamo de derechos de formación de jugadores. Se fue uno a River argentino, Agustín Sant'Anna, nos dio una mano Enzo (Francescoli) y también por Gonzalo Mastriani. Pero con eso solo no alcanza. Con los nuevos números no van a ser cifras que llamarán la atención, vamos a estar en el pelotón y nos tendremos que adaptar y achicar los planteles. Tuvimos 12 altas, de 40 quedaron seis, capaz que hay más de 30 sin equipo, de eso hay que preocuparse. Cerro tenía 40 contratos porque cada técnico traía sus jugadores y se llenó el plantel, eso ya no corre más. Pallas eligió tres jugadores y se lo conformó con uno. La directiva lo tiene que llevar y administrar la directiva", adelantó el directivo.

Posteriormente, el presidente de la AUF Ignacio Alonso, dijo en Vamos que Vamos que se emite por Radio Uruguay, AM 1050: "Hubo documentos de la empresa Tenfield que ayudaron al pago de Cerro".

"Los equipos grandes colaboraron con Cerro, lo trajeron en notas los mismos equipos. Forma parte de lo que Cerro aportó, los incluyó en los documentos de pago, en los cheques que aquí presentaron para que se hagan efectivos", agregó.

El arreglo de Cerro con Nacional y Peñarol consistió en venderles las localías para los partidos de esta temporada.

En la décima fecha del Torneo Apertura, Cerro fijará el Estadio Centenario para ser local ante Nacional y no el Estadio Luis Tróccoli.

Los grandes no irán al Tróccoli en 2024

En la cuarta fecha del Torneo Clausura hará lo propio con Peñarol, ya que ambos clubes le prestaron plata para poder saldar las deudas.

Es más, si en el Torneo Intermedio, Cerro queda emparejado con uno o los dos grandes y le toca ser local, también les fijará el Centenario.

Cada uno de los grandes le prestó a Cerro alrededor de US$ 70 mil para que pudiera comenzar la temporada.