La influencer argentina que buscaba trabajo a los 17 años, cayó engañada a un prostíbulo y logró escapar

Aunque dedica gran parte de su tiempo a las redes sociales, la influencer argentina Estefanía Berardi dejó a un lado por un momento sus clásicas publicaciones para narrar en un video un traumático episodio que vivió de chica y que, a sus 31 años, la lleva a pensar que "la vida no es lo que compartimos en Instagram", dijo a La Nación.

La conductora, que se hizo conocida por aparecer en el programa Combate, recordó su experiencia en un prostíbulo luego de ver la serie Sky Rojo. En su caso encontró un aviso de trabajo en el diario, lo compró, pero al llegar no se encontró con lo que esperaba.

Tenía apenas 17 años. Vio que estaban buscando "bailarinas para shows" y dejó un mensaje de texto para aplicar. Fue entonces que se dirigió sola a una casona del barrio Los Troncos (Mar del Plata), donde le abrió la puerta una señora mayor, y se sentó, como ella misma le dijo, de un modo muy inocente a esperar. "Vení de este lado, así no te confunden”, le dijo la mujer al señalarle un mostrador minutos antes de que un hombre tocara timbre, consignó Infobae.

En ese momento, Berardi observó detalles que la alertaron sobre el lugar, que no era lo que ella creía. Dormitorios con camas matrimoniales, decoraciones con telarañas, objetos de Halloween, al principio pensó que era un instituto de inglés, pero luego saludó a una mujer de portaligas, que se fue con quien había tocado timbre segundos antes. En ese momento le cayó la ficha de que estaba en un prostíbulo. "Yo era re inocente, no tenía calle, no había estado con un pibe en mi vida y mi mamá era muy cuida", confesó al medio argentino.

Entró en pánico. Pero, apenas pudo, abandonó el lugar –con la complicidad de la adulta– al excusarse de que su madre estaba en la puerta y debía irse. "Zafé gracias a ella (la señora mayor). Cuando llegué, ella siempre pensó que yo sabía adónde iba. Lo primero que le dije por mensaje de texto al tipo del anuncio es que era menor de edad, porque siempre me rechazaban en todos los trabajos por eso. Y él me dijo: 'Sí, vení'. Cuando esa señora me corrió y me dijo que esperara detrás de una pared para que no me confundieran, empecé a sospechar. No entendía de qué me estaba hablando y ahí empecé a atar cabos", relató a Infobae.

A día de hoy, más que sus lágrimas, Berardi no recuerda detalles sobre su regreso a casa. "No sé si me tomé un bondi, un taxi... Lo tengo bloqueado". Tampoco tiene presente el tiempo que estuvo dentro, pero sí que después pasó varios días angustiada y dejó de buscar trabajo. Mucho menos volvió a comprar el diario; creía que todos los anuncios eran "truchos" y que en ese espacio se podía publicar "cualquier cosa".

El episodio lo rememora como tan traumático al punto de que jamás pudo contárselo a su padre. Sí se lo dijo a su madre, porque ya sabía que ella repartía currículums. Y como enseñanza, recuerda que en ese entonces la llevó en auto hasta el sitio y le explicó por qué habían luces de colores en la entrada del local. "Lo hablé mucho con ella", dijo, aunque nunca denunció el suceso.

Berardi, pese a contarle a algún "exnovio" sobre la situación sin demasiados detalles, refrescó los hechos luego de ver la serie Sky Rojo, que tiene como protagonista a Lali Espósito. "Me identifiqué mucho con el personaje de Gina, la cubana a la que le dicen que va a trabajar de moza. Yo en el diario vi bailarinas, y no estaban buscando bailarinas. Por eso lo asocié: por la mentira que te dicen para llevarte a ese lugar. Si yo quiero ser prostituta es una cosa, pero que me mientan es otra. Me resultó muy fuerte la serie porque esas cosas siguen pasando", remató.