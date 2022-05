La insólita frase de Infantino sobre los trabajadores muertos en Qatar en obras para el Mundial

El presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino sorprendió este lunes con una polémica frase sobre los trabajadores muertos realizando obras en los estadios para el Mundial de Qatar que comenzará en noviembre de este año.

“No olvidemos una cosa cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, incluso el trabajo duro. Estados Unidos es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero aún así. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. No le das algo a alguien y le dices: 'Quédate donde estás. Te doy algo y me siento bien'”, dijo Infantino en Los Ángeles en una conferencia global organizada por el Instituto Milken.

Consultado por la conductora Stephanie Ruhle acerca de si la FIFA tenía previsto dar alguna compensación económica para las familias de los obreros muertos, Infantino se despachó con esa frase.

"Es una razón de orgullo y tienes que estar preparado para cambiar las condiciones de un millón y medio de personas, eso es algo que nos hace sentir orgullosos", agregó Infantino.

El año pasado, The Guardian informó que 6.500 trabajadores murieron en obras de infraestructura para el Mundial de Catar.

Sin embargo, el CEO de Qatar 2022, Nasser Al-Khater, expresó que solo tres obreros murieron en las obras desmintiendo al medio británico.

"Ahora 6.000 personas pueden haber muerto en otros trabajos y por supuesto que FIFA no es la policía del mundo o responsable de todo lo que ocurre. Pero gracias a FIFA y gracias al fútbol se mejoró el estatus de un millón y medio de personas que trabajaron en Qatar", concluyó sobre el tema Infantino.