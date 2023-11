La inspiradora historia de Julia: comenzó con seis alfajores, hoy procesa 14.000

El año pasado, Julia Olarte era noticia porque una de sus creaciones había obtenido una ¨mención especial¨, en el primer Mundial de Alfajores realizado en Argentina.

Pero su historia va mucho más allá que la historia de una emprendedora, es una historia de superación y un verdadero ejemplo de inspiración, sacrificio, de llantos, de risas, de no dejarse vencer, y sobre todo; de creer que uno mismo puede ser el motor de su propio cambio.

En el año 2019 Julia se separó y, con 4 hijos a cargo, pensó que sería momento de darle crédito a una idea que había testeado en la cantina del colegio de sus hijos en Trinidad, departamento de Flores.

Los alfajores habían tenido éxito y esta nueva situación la obligó a reinventarse y apostar a ella misma. Una mañana hizo 6 alfajores de vendió en el garaje de su casa, luego otros 6, y ahí comprendió que su familia podía emprender con ella, así nació ¨4 de Julia¨, por sus cuatro hijos, Pilar, Belén, Marcelo y Lucía.

Este fin de semana fue invitada a Fray Bentos, como muchos emprendedores a mostrar y vender sus productos artesanales durante el evento ¨Noviembre en Rio Negro¨, Julia dialogó con El Observador: ¨Yo soy Julia y hago alfajores artesanales ¨4 de Julia¨, se llaman así por mis cuatro hijos; Pilar, Belén, Marcelo, y Lucía. Ellos son la fuente de inspiración y desafío en este emprendimiento que arrancó hace 4 años en (el departamento de) Flores porque yo soy de allá. Me había separado y nunca me imaginé poder llegar a esto, porque arranqué vendiendo seis. Yo trabajaba en el garaje de mi casa, hoy en día hace cinco meses, que me hice una planta de elaboración más grande, y tengo un pequeño local de venta al público, donde todos son bienvenidos si pasan por Flores¨.

¨En el mundial del Alfajor, gané mención, que para mí fue (como que) yo era la ganadora, me sentí, porque entre tanta cantidad de alfajores, que un alfajor uruguayo y del interior, para mí era increíble¨, contó y agregó:¨Competí con el de zanahoria, llevé el de membrillo y después el clásico de chocolate para medirme a ver cómo estaba¨.

Julia instaló una pequeña planta donde produce sus alfajores

La historia de Julia hoy es destacada por los expertos como un ejemplo de emprendedurismo del interior del país, que se ha convertido en un caso de éxito, en base al trabajo y al esfuerzo de una familia. Hoy Julia es invitad a dar charlas frente a personas que están pensando en emprender, y sobre esto comentó: ¨Primero que nada que se animen. Uno saca fuerzas de donde sea, en un momento de presión o de decir, para donde agarro. Hay que tener fe en uno, creerse que uno puede y con eso intentarlo. Hoy tengo seis chicas que me acompañan, de otro modo yo no podría venir acá, así el emprendimiento sigue marchando. Para mí es pila, de lo que arranqué a como estoy hoy. Yo me siento re orgullosa de mí, le doy para adelante, así que estoy re feliz con todo lo que lo que vivo, con el emprendimiento, porque conocer gente, me encanta conversar, preguntarles, que la gente se interese, eso es muy valioso para mí¨.

Julia comenzó hace cuatro años fabricando seis alfajores artesanales, hoy procesa 14.000 al mes.