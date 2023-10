La invitación especial del presidente del COI, Thomas Bach, a Lacalle Pou, la celebración del Centenario del COU y el reconocimiento a Maglione

El primer día del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en Uruguay se cerró este domingo de noche con una reunión de una hora con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, una cena de gala en la que se celebró el Centenario del Comité Olímpico Uruguayo (COU) y un emotivo homenaje al presidente del COU, Julio César Maglione.

Bach llegó antes del mediodía a Montevideo proveniente de Santiago de Chile y participó en una actividad con 150 jóvenes deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

INÉS GUIMARAENS

En la actividad con los atletas les habló sobre el deporte y los valores, y participó de actividades, como se puede ver en este video.

La reunión con Lacalle Pou

De noche, en el hotel en el que se aloja el presidente del COI, Bach se reunió durante una hora con Lacalle Pou, Bauzá y Maglione.

Inés Guimaraens

Luis Lacalle Pou

En el encuentro, en el que intercambiaron obsequios, el presidente del Movimiento Olímpico Internacional le hizo una invitación especial al presidente de la República y al secretario nacional del Deporte para los Juegos Olímpicos Paris 2024, a quienes espera el próximo año.

Bach invitó a Lacalle Pou y Bauzá a que lo acompañen en agosto 2024 en los Juegos de París, que para Uruguay tiene connotaciones especiales porque se cumplirán 100 años de la primera participación del país en estas competencias y de la primera medalla de oro, que logró el fútbol.

Además, según pudo conocer Referí, intercambiaron acerca de los apoyos que el COI brinda a todos los países para su desarrollo y crecimiento.

La cena de gala del Centenario del COU

Tras la reunión se realizó la cena de gala del Centenario del COU en la que participó el presidente Lacalle Pou.

Durante la oratoria, Maglione destacó el motivo de encuentro, "la celebración del centenario del COU" y "el gran compromiso de todos hoy es estar muy juntos y más unidos que nunca. No abanadonar jamás el sendero del progreso y desarrollo que nos marcaron nuestros antecesores con el gran legado de una sólida y brillante trayectoria".

Y concluyó: "Hoy a 100 años de la creación del COU tenemos la irrenunciable responsiblidad de seguir trabajando juntos y unidos el deporte y el olimpismo para contribuir al desarrollo y progreso de nuestro querido país y a la paz y confraternidad".

Bauzá se refirió a la importancia del Centenario del COU y al desafío que representará en 2024 la participación en los Juegos de París, a 100 años de la primera medalla y participación celeste a ese nivel.

Inés Guimaraens

Sebastián Bauzá

Además, Bach destacó el aniversario: "Es un honor celebrar el Centenario del COU. Puede que Uruguay sea pequeño geográficamente pero hemos comprobado en distintas ocasiones que es un país con una enorme pasión por el deporte. Seas quien seas, vengas de donde vengas, grande o pequeño, en el deporte todos somos iguales. Y ahí está la belleza del deporte".

"Hoy celebramos 100 años del Comité Olímpico en Uruguay y muchos deportistas han sido fundamentales para la historia de éxito de este país".

"Si bien hoy pueden echar la vista a atrás y ver una historia de la que puedan sentirse orgullosos, no pueden dormirse en los laureles. Así es el deporte, ir en busca de las próximas oportunidades", subrayó el presidente del COI.

El reconocimiento de Bach y el COI a Maglione

En su discurso, el presidente del COI dedicó un mensaje especial a Maglione, sobre el que destacó su amistad, y su aporte y legado al deporte olímpico de Uruguay y del mundo.

"Ustedes gozan de una situación muy sólida sobre la que construyen su futuro, y eso es gracias a un hombre, al señor olímpico del Uruguay, un gran amigo, que ha personificado la importancia de este país dentro de la comunidad olímpica. Un líder respetado que ha dedicado su vida al deporte olímpico de vuestro amado país, su presidente Julio César Maglione", comenzó expresando Bach..

"El número de cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera es realmente impresionante. Julio usted es un plusmarquista olímpico. Que yo sepa no hay nadie en el mundo que haya ejercido tantos cargos de manera simultánea en el deporte a nivel nacional, regional e internacional y sinceramente no se me ocurre nadie en el movimiento olímpico que se le acerque. Si se destaca no es por la cantidad de cargos sino por su calidad humana. Además, una de las muchas aptitudes que muchos otros admiramos en usted son sus dotes diplomáticos. Tiene una capacidad única para lograr consensos. Siempre mostró una gran capacidad de unir a la gente. No se me ocurre ninguna mejor ocasión que la actual, la celebración del Centenario del COU, rodeado de tantos amigos y compañeros para rendir este homenaje. Querido amigo, por ser un auténtico embajador del movimiento olímpico en el Uruguay y por poder presentar internacionalmente a la comunidad olímpcia del país, de la región y del planeta, a título personal me gustaría agradecerle todos estos años de confianza y amistad. Siempre nos entendimos sin muchas palabras".

La agenda de Bach en Uruguay

Este lunes lunes 23 de octubre a la hora 10 visita al Parlamento y presentación del Sello Conmemorativo 100° Aniversario COU y a las 14 en la Junta Departamental de Montevideo, será declarado Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo.