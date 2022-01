La lana sigue sobre los US$ 10 por kilo y crece la expectativa local

El Índice de Mercados del Este (IME) se mantuvo por encima de los US$ 10 por kilo esta semana (US$ 10,11), con una leve baja respecto a la semana anterior –5 centavos– y se recuperó de un descenso mayor en las primeras jornadas de remates.

Lo positivo es que el mercado arrancó en suba en la primera semana, con niveles satisfactorios y algo de demanda en el exterior, destacó Pablo Iramendi, director de Bruno Arrosa & Compañía.

En diciembre y enero se han conseguido algunas ventas desde Uruguay, pero los valores trasladados “no son los que los productores están dispuestos a acceder”.

“En la primera quincena de enero todavía los motores están calentando, los productores están viendo los stocks”, apuntó Iramendi.

De todos modos, por lotes sin acondicionar a US$ 1,10 o US$ 1,20 el kilo, o lotes Grifa Verde por debajo de US$ 2 –entre US$ 1,60 y US$ 1,70–, “los productores no están dispuestos a vender, con esas diferencias las puntas no se están juntando”, agregó.

Con dos y hasta tres zafras en los galpones, los laneros buscan mercados nuevos para los lotes Corriedale, principalmente, mientras aguardan que el mercado “ayude un poco” y se diluyan un poco más los stocks.

La lana de 28 micras perdió 3,9% de su cotización en la primera jornada de remates en Australia esta semana, y recuperó 0,7% en la actividad de este jueves.

En lanas cruza y gruesas es donde hay menos demanda y más stock a nivel mundial, con precios baratos en el exterior, apuntó.

Juan Samuelle

Mejor panorama para la comercialización de lanas.

Mariano Rodríguez, presidente de la Sociedad de Criadores Corriedale, dijo esta semana que el negocio para los productores de la raza hoy se reparte en 80% carne y 20% lana.

La evolución de la raza en 20 años muestra que en promedio se ha logrado bajar 2 micras y media, aunque sigue siendo difícil encontrar lotes de lana Corriedale de menos de 25 o 26 micras.