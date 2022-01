Operativo Ovinos con adelantos de hasta US$ 40 por cordero y precio base de hasta US$ 4 por kilo

Central Lanera Uruguaya (CLU) anunció que brindará adelantos de hasta US$ 40 por cordero a productores que inscriban su producción en el denominado Operativo Ovinos, propuesta comercial que una vez más emprenderá la cooperativa.

Desde el Departamento de Promoción de CLU se adelantaron a El Observador los principales detalles del Operativo Ovinos 2022.

En el marco de los 26 años de esta iniciativa comercial, comenzó la campaña de inscripciones con hasta US$ 40 de adelanto por cordero.

CLU destacó que se trata de una propuesta "confiable, rentable, seguro", mediante la que se garantiza la carga, entrada a frigorífico y faena de todas las categorías de ovinos.

Se asegura al productor que se vincule un precio base de US$ 4 por kilo (hasta marzo inclusive) y de US$ 3,60 (hasta diciembre), más hasta US$ 0,15 por kilo extra por beneficios apuntando a la desestacionalización.

Se brindan todas las opciones para hacer el negocio: precio puntual y período de precio promedio, con adelantos desde una base de US$ 25 por animal inscripto.

Se asegura la comercialización, como se señaló, de todas las categorías: cordero pesado, precoz, adultos y mamones, "ofreciendo seguridad de colocación y asesoramiento técnico para animales y pasturas".

También hay posibilidades de canalizar la comercialización de animales para invernar.

Finalmente, se indicó que desde 2019 se ofrece un sobreprecio a aquellos productores que realizan sus producciones en compartimentos de bioseguridad.

Ventajas para quienes inscriban sus lotes de ovinos, en todas las categorías.

Por más detalles sobre la operativa y las condiciones comerciales hay que llamar al 2 902 68 88 o comunicarse con las cooperativas y sociedades de fomento rural que integran Central Lanera Uruguaya y la Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea).