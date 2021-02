La mujer que insultó a Nadal en Australia y fue retirada de la tribuna, explicó por qué lo hizo

Rafael Nadal, segundo del ránking ATP, no encontró dificultades este jueves para vencer al estadounidense Michael Mmoh (177º y procedente de las calificaciones), al que derrotó por 6-1, 6-4, 6-2, en 1 hora y 47 minutos, en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El español, que no mostró el menor signo de debilidad física, pese a sufrir molestias en la espalda desde hace dos semanas, solo se vio perturbado por una ruidosa espectadora, que fue expulsada cuando, colocada en su campo de visión, se divertía haciéndole gestos maleducados con sus manos.

"No la conozco y, sinceramente no tengo ganas de conocerla", comentó Nadal con una sonrisa, tras el episodio que hizo que el juego se detuviera y que la aficionada fuera retirada por los efectivos de seguridad.

"Creo que estaba bebida, no sé si demasiado gin o tequila”, agregó el mallorquín. “Ha sido una situación divertida. No entiendo porque lo ha hecho, pero hay gente para todo en este mundo. Ha hecho lo que su estado le permitía en ese momento. Se ha ganado a pulso que la echaran porque me ha molestado a mí y a mi rival", señaló.

La justificación: “Es increíblemente aburrido”

Este viernes, la espectadora explicó por qué hizo lo que hizo en el programa de radio australiano 'Mañanas con Neil Mitchell', donde se presentó con un nombre falso, para mantener su identidad en el anonimato, y justificó su actitud.

Al parecer, los gritos y su reacción se debieron a lo que tarda Nadal por sus movimientos y gestos antes de reponer el juego cuando tiene el servicio.

"No, ciertamente no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar", expresó.

Luego, la espectadora también se refirió a la repercusión que generó el momento.

"El hecho mismo de que aparentemente mis fotos se hayan vuelto virales, incluso en todo el mundo, refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos, porque ¿por qué querrías concentrarte en un espectador?", afirmó.

La aficionada reconoció que había tomado alcohol, aunque no más de una copa. "El alcohol te hace estar a uno un poco deshinibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho", comentó, según recogió el dairio Marca de España.

Agregó que, pese a que no es fan de Nadal, se había quedado en las tribunas del Rod Laver Arena porque antes había visto el partido entre Coco Gauff y Elina Svitolina.

También expresó que no entendió por qué no la dejaron manifestar su crítica al juego de Nadal.

"No sé por qué no podía decir en alto lo que me parecía todo aquello, fueron muy maleducados al sacarme de la pista. Dijeron 'bien, tienes que irte', y yo dije: '¿Por qué? Soy un espectador, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?”, expresó, y dijo que cuando, en cambio, gritó para alentar a Svitolina, una de sus favoritas, nadie le dijo nada.

La espectadora dijo que tenía entradas para ir nuevamente al Rod Laver Arena este sábado a la noche, pero no podrá concurrir debido a que en el estado de Victoria se decretó este viernes un confinamiento de cinco días, por lo que los partidos del Abierto de Australia se jugarán sin público.