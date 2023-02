La historia de Mia Goth, la nueva reina del terror que está conquistando y escandalizando a Hollywood

El terror siempre busca una nueva reina. Como un cocodrilo acechando en las aguas marrones de un pantano, el género se mueve entre tópicos y rostros buscando a la indicada: aquella que sea digna de cargar el legado de los gritos, que pueda portar la corona y defender su título. La búsqueda, en los últimos años, parece haber dado frutos. Hoy hay un nombre, una voz y una cabeza para la corona: la de Mia Goth.

Nacida en Londres hace 29 años, pero con raíces brasileñas bien plantadas, Mia Gypsy Mello da Silva Goth es en este momento una de las explosiones hollywoodenses más ruidosas, es la obsesión de los fanáticos del terror y, también, una de las jugadoras más audaces de una industria que ya le echó el ojo y empieza a tomarle un cariño particular. Porque además de cargar con un talento nato para la interpretación —sobre todo para personajes oscuros, retorcidos y algo desequilibrados—, su rostro es inconfundible: de labios anchos, tez pálida y cejas casi invisibles, el perfil de Goth es tan seductor como perturbador.

Su carrera no empezó en el cine: a los 14 años, en medio del Underage Festival de Londres, la fotógrafa Gemma Booth quedó encandilada por su presencia y enseguida tramitó su pasaje al mundo del modelaje. La chica se convirtió inmediatamente en la imagen de algunas campañas de Vogue y Miu Miu, y su particular expresión empezó a ocupar más espacio en el ámbito público. Y entonces llegó Lars Von Trier. El polémico director danés la fichó para la segunda parte de exploración del mundo del sexo, Ninfomanía Vol. 2, y la colocó a la par de un elenco que tenía entre otros a Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Willem Dafoe y, también, Shia LaBeouf, con quien tuvo una relación que duró hasta 2018.

Mia Goth en Pearl

Tras su aparición en la pantalla grande, Goth empezó a sumar títulos y papeles cada vez más ambiciosos: su CV continúa con Everest, La cura siniestra, la Suspiria de Luca Guadagnino, High Life de Claire Denis y la versión de Emma protagonizada por Anya Taylor-Joy. Buena parte de esos papeles buscaron exacerbar el costado más sombrío de esta actriz que, pronto, empezó a sentirse cómoda entre los gritos.

Será el 2022, sin embargo, el año que Goth marcará en su bitácora vital como el de la explosión, porque junto al director Ti West se encargó de entregar las dos primeras partes de una de las trilogías más originales, refrescantes y perturbadoras que ha dado el terror en los últimos años.

La primera parada se llama X y actualmente se puede ver en Amazon Prime Video. Enmarcada en el el subgénero del slasher —aquel donde un asesino persigue a un grupo de personas y las mata una a una hasta quedar cara a cara frente a la final girl de turno—, con homenajes a La masacre de Texas, una vitalidad visual arrolladora, algo de humor y muchas ganas de hacer las cosas bien con muy poco, la película fue celebrada con entusiasmo por el público y la crítica. En ella Goth encarna a Maxine, una estrella del porno que en la década de 1970 viaja junto a un equipo de filmación a una granja remota para grabar una película para adultos. Las cosas, por supuesto, no salen nada bien para los personajes, que serán asesinados uno a uno de formas espantosas, pero sí salió bien para West y Goth, que crearon juntos un universo tan rico que impulsó, inmediatamente, un plan de trilogía.

Pearl, la segunda parte, llegó pocos meses después, algo extraño para la industria pero lógico en el esquema de producción en el que se maneja West, y fue un éxito todavía mayor que X. La historia sigue al personaje del título —otra vez Goth—, que a su vez aparecía en X, y relata hechos ocurridos varias décadas antes de la película original. Es, en algún sentido, una secuela/precuela de la primera entrega.

Mia Goth en Pearl

Muy diferente a la propuesta que la precede, Pearl es una película extrañísima y fascinante, un tour de force que alterna entre géneros, que juega con la mente del espectador, que homenajea al musical, a Disney, que se afianza en el horror para hacer un estudio de personaje y que tiene en Goth una actuación que se ganó aplausos y chiflidos unánimes. Entre otros entusiastas, el propio Martin Scorsese lo dejó clarito: fue una de las mejores películas del 2022.

El trabajo de Goth en Pearl es tan descollante que, antes de que se conocieran las nominaciones al Oscar, hubo quienes soñaron con verla entre las cinco elegidas. Incluso ella misma debe de haberlo pensado, porque cuando quedó afuera no tuvo problemas en pegarle a la Academia y a su falta de consideración para con el cine de género.

"Creo que es un tema muy político y que no está basado totalmente en la calidad de un proyecto per se. Creo que hay demasiado detrás del proceso de las nominaciones y las categorías y muchas personas involucradas en él. Tal vez no debería decirlo, pero creo que es cierto. Creo que mucha gente lo sabe. No sé por qué es así. Creo que es necesario un cambio. Debería ocurrir. Si quisieran conectar con el gran público, creo que sería realmente beneficioso”, dijo la actriz en entrevista con el presentador Jake Hamilton.

La tercera parte de la trilogía de West, en la que Goth también es coguionista, acaba de publicar su primera imagen este martes. Se titula Maxxxine y sigue a la protagonista de X luego de escapar de la masacre de la primera película. En la imagen, que es el afiche de la película, lo que lo domina todo es el rostro de Goth: misterioso, de una belleza enajenada, hipnótica. La película se estrenará en el correr de 2023.

Y este martes también se estrenó de forma digital —en cines tuvo su estreno en el último Festival de Sundance— Infinity pool, otra película de terror que la tiene como protagonista. Esta vez el director es Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg y una de las promesas del género tras la fenomenal Possessor. Infinity pool ha sido descrita como una película “depravada” y promete escandalizar a unos cuantos. El impacto de Mia Goth continua. No fue cosa de un año. La corona le pertenece.