La ONU acusó a las petroleras de propagar una "gran mentira" sobre su rol en la crisis climática

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, acusó a las grandes empresas petroleras de propagar una "gran mentira" sobre su responsabilidad en el calentamiento climático, días después de la publicación de un estudio en la prestigiosa revista Science que revela que el gigante estadounidense ExxonMobil sabía del riesgo hace cuatro décadas.

"Algunos productores de energías fósiles eran totalmente conscientes en los años 1980 que su producto estrella iba a quemar el planeta. Pero, como la industria del tabaco, hicieron poco caso. Algunos gigantes petroleros vendieron una gran mentira", afirmó Guterres en el Foro Económico Mundial (WEF) que se desarrolla en la localidad alpina suiza de Davos.

"Al igual que la industria tabacalera, los responsables deben rendir cuentas", agregó en referencia a los US$ 246.000 millones que las empresas de tabaco en Estados Unidos tuvieron que aceptar en concepto de indemnización en 1998 a 46 estados durante un periodo de 25 años para cubrir los gastos que implican los tratamientos de salud dirigidos a los fumadores.

Guterres hizo referencia al artículo de Science, cuyos autores revelan que ya a principios de los años 1980 ExxonMobil disponía de pronósticos sobre el calentamiento global de una gran precisión, realizados por sus propios científicos. "Hoy, los productores de combustibles fósiles y los que los apoyan siguen luchando para aumentar la producción, a sabiendas que su modelo es incompatible con la supervivencia de la humanidad", afirmó Guterres.

Guterres advirtió una vez más que el mundo está al borde del “desastre climático”, calificó la situación como “una locura que parece ciencia ficción” y enfatizó que de no haber un cambio de rumbo “el colapso del ecosistema es un hecho científico puro y duro". De manera más general criticó los compromisos climáticos "dudosos" u "oscuros" de muchas empresas sobre su objetivo de cero emisiones de carbono que “inducen al error con falsas informaciones".

El secretario general de la ONU pronunció su sombrío mensaje en el segundo día de la reunión de la élite de líderes mundiales y ejecutivos corporativos. En ese contexto, Guterres recordó que “las tensiones geopolíticas están socavando los esfuerzos para abordar los problemas globales”, entre los que enumeró la creciente desigualdad social, la inflación mundial, la crisis energética y los efectos persistentes de la pandemia, que siguen provocando interrupciones en la cadena de suministro, además de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El segundo día del foro, funcionarios, ejecutivos de las grandes corporaciones, académicos y activistas volvieron a asistir a decenas de paneles sobre temas que van desde el metaverso y la crisis ambiental a la inteligencia artificial. Sin embargo, el conflicto bélico entre Moscú y Kiev ganó centralidad cuando se conoció la muerte del ministro del Interior de Ucrania en un accidente de helicóptero en las afueras de Kiev, cuando se dirigía a la línea del frente.

Sobre la guerra, cuyo teatro de operaciones se ubica a escasos 1.000 kilómetros de la ultra sofisticada aldea alpina de Davos, Guterres no se mostró optimista. “Habrá un final, pero no en el futuro inmediato”, dijo el más alto funcionario de la ONU. “Las profundas diferencias históricas entre Rusia y Ucrania hacen más difícil encontrar una solución basada en el derecho internacional y que respete la integridad territorial. Por el momento, no creo que tengamos la oportunidad de promover o mediar en una negociación seria para lograr la paz”, finalizó Guterres, añadiéndolo así un tinte todavía más sombrío a su análisis.

