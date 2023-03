Por Federica Cash

Habrán escuchado decir mil veces que, si una mamá está bien, el bebé está bien. Y sucede al revés igual. De hecho, es algo que trasciende las edades de nuestros hijos, por ese cordón invisible que nos une durante toda la vida. Los seres humanos emanamos estados y entre nosotros nos contagiamos ánimos, humores, emociones y hasta estados físicos.

En Mamás Reales nos gusta decir y reforzar que es en la familia y específicamente en ese primer vínculo que tienen los bebés con sus figuras de referencia, que se da LA diferencia en lo que será esa personita al crecer.

Es por eso que hoy decidimos mirar qué es lo que sucede en las etapas iniciales de la vida, de la mano de dos especialistas argentinas, Florencia Basaldúa y María Catarineu. Y junto a Johnson’s baby, gran aliado de estas mamás periodistas, desveladas por ejercitar en nuestras casas ese cambio que queremos ver en el mundo.

Mamá y bebé, una dupla virtuosa

*A veces se piensa al desarrollo de un bebé como una línea recta, en la cual se logran determinados hitos en las diferentes etapas. Pero el despliegue de un bebé es en equipo: mamá-bebé. No se puede pensar al bebé sin su mamá. Es una interrelación maravillosa donde van ocurriendo miles de procesos que competen al desarrollo.

*Muchas veces nos preguntamos qué hay que hacer, pero el aspecto fundamental es cómo se “sostiene” a ese bebé, porque la naturaleza hace lo suyo siempre y cuando estemos ahí para que esto se dé. Si lo miramos y acompañamos de cerca, sus manifestaciones nos van contando cómo se va dando su despliegue. La forma en cómo estamos acompañando y mirando a ese bebé es fundamental para su vuelo.

*La palabra clave es “vínculo”. La naturaleza dispone y el vínculo es el vehículo para que todo suceda. La organización de la experiencia es la clave. La organización psíquica que el cuidador hace de sí mismo primero es fundamental. Recién después puede ofrecer un montón de interacciones que son organizantes para la experiencia del bebé.

Vínculo de calidad = Tiempo + tiempo + tiempo

*Hay que pensar en “cosas pequeñas”, como cuando le hablo al bebé y él me devuelve otra cosa que no son palabras, pero sí comunicación. A través de su repuesta tengo que desarrollar la capacidad de leer, interpretar y responder con sensibilidad a sus señales. Hace falta un adulto amoroso que tenga mucho tiempo para dedicarse a ese bebé en un principio. La variable tiempo al comienzo de la vida es clave. Capaz no está siempre el mismo cuidador, pero siempre tiene que haber alguien en el uno a uno que sea de confianza, para que se produzca esta danza vincular. Todas esas interacciones son las que hacen posible y optimizan este desarrollo tan increíble y rápido que sucede al principio.

*Los bebés vienen preparados para un cuidador suficientemente bueno. Lo que no quiere decir perfecto, eso es una entelequia. Pero sí sensible, para poder responder correctamente. Para ello, hay toda una previa de autorregulación, implica una habilidad de dejar de lado mis necesidades por un ratito para priorizar las necesidades del bebé.

Crecer juntos a través del juego

*Mamá y bebé van inventando un saber juntos. La mamá no está pensando qué le va a enseñar a su bebé, no, le habla, le juega, le pone un apodo. Y es un saber que va inventando en relación con él. En ese juego lo traduce. Es como una gran caja de resonancia, aparece y le habla en relación con las experiencias que viven juntos. Lo decodifica. Y ahí aparece ese diálogo que se construye en relación, en esas miradas, en esos juegos.

Ese pequeño cerebro y lo fundamental del vínculo

*Desde la mirada neurocientífica, los bebés nacen con el cerebro inmaduro y va a llevar un montón de años hasta que ese cerebro termine de cablearse y que queden instaladas un montón de funciones que son muy importantes, como la regulación emocional, la empatía, la posibilidad de proyectar, de mentalizar a otros, de leer, etc.

*Todas esas habilidades que el bebé va a adquirir dependen exclusivamente del vínculo. El bebé no puede hacer eso solo, por eso hablamos de la exterogestación. Los humanos nos terminamos de gestar afuera del útero, es muy impresionante. Nacemos no estando listos. El desarrollo se va a producir si contamos idealmente con un vínculo amoroso, que esté ahí para nosotros. Lo que sucede en este primer tiempo imprime carácter para lo que viene después. Sienta las bases. Es cierto que en el humano todo puede corregirse, pero lo que sucede vincularmente al principio, tiene un efecto importantísimo.