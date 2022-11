La curiosa recomendación de Andrés Calamaro para que gane la selección argentina

Las esperanzas de la hinchada argentina están puestas en el partido que este sábado enfrentará a la selección albiceleste con la mexicana.

También las plegarias. Así lo sugirió este viernes Andrés Calamaro, cuando escribió que "una familia que reza junta se mantiene junta".

Las imágenes que sugiere Calamaro son de devoción popular: "El seleccionado argentino de futbol -que nos representa- necesita la protección de Osvaldo Pugliese y El Gauchito Gil", escribió el rockero argentino en su cuenta de Twitter, donde se lo puede encontrar con el seudónimo Ezra Pound, en homenaje al poeta estadounidense homónimo.

"Alguien se olvido de llevar whisky el ocho de enero y no he visto las -casi obligadas- imágenes de el maestro que no ofenden a la ley árabe en lo más mínimo", agregó.

A family that prays together stays together https://t.co/dZ95LZ4fRb — Ezra Pound (@Galimbe64457296) November 25, 2022

Antonio Mamerto Gil Nuñez, hijo de José Gil y Encarnación Nuñez, era proveniente de la ciudad correntina de Mercedes y se convirtió en un santo popular: El Gauchito Gil.

"Ladrones, cristianos, pecadores, viajeros, católicos bautizados, no hay restricciones: todos le rezan a Antonio Mamerto Gil Nuñez, más conocido como el Gauchito Gil. Le agradecen, le piden protección, que les dé una mano, 'un favorcito', igual que se le pide a un amigo", sostiene el Ministerio de Cultura de Argentina en su página web.

En tanto, el maestro del tango Osvaldo Pugliese, se consagró como el patrono de los músicos y se asegura que "repele la mufa” de los artistas y se lo considera prácticamente un talismán para la buena suerte. Tiene incluso su propia estampita con su respectiva oración. "No debe haber estudio de grabación, oficina o estuches de instrumentos, donde no asome una imagen de Osvaldo Pugliese, una estampita, un cuadro, todo lo que sume para marcar presencia y protección del santo antimufa, como se lo conoce y como lo definen los músicos y artistas. Antes de iniciar un show, de grabar un disco o, simplemente, previo a iniciar el día, músicos y músicas invocan al santo protector con tres resonados 'Pugliese, Pugliese Pugliese'", explica el sitio web de la cartera gubernamental.

Torrente de imágenes de Pugliese y Gil. https://t.co/swMpjDumwt — Ezra Pound (@Galimbe64457296) November 25, 2022

La selección argentina de fútbol debutó en el Mundial de Qatar el pasado martes y cayó ante la selección de Arabia Saudita dos goles contra uno. La fase de grupos enfrentará al combinado dirigido por Lionel Scaloni con la selección de Polonia el próximo miércoles 30 de noviembre.