"La Pedrera no descansa": piden clausura de Alma La Pedrera, el único boliche habilitado para bailar en Rocha

Los grupos de WhatsApp de los vecinos de La Pedrera y sus alrededores arden mientras se envían mensajes para firmar una carta que enviarán a la Intendencia de Rocha. Veraneantes y habitantes de los balnearios de Santa Isabel, Punta Rubia, La Pedrera y San Sebastián de La Pedrera pretenden juntar cerca de 1.000 firmas en los próximos días pidiendo la clausura del boliche Alma La Pedrera. El local bailable fue una propuesta de la comuna para sacar del Centro a los jóvenes que se juntaban allí todas las noches, frente a los distintos boliches que abrían en la Principal de La Pedrera. Actualmente, cerca de 5.000 jóvenes se reúnen allí.

Alma es una movida a cielo abierto que tiene su sede a las afueras de La Pedrera, a la altura de la rotonda que conduce a la salida por la ruta del balneario. La organización está a cargo de los tres locales que antes de la pandemia albergaban los bailes en la avenida principal de la zona. "Todos los boliches en un solo lugar" es, de hecho, uno de los lemas de la iniciativa. La música "se escucha de todos lados, por eso se da naturalmente la convocatoria", dijo a El Observador uno de los vecinos, Gastón Porta.

De todas formas, la carta que pretenden entregar a la intendencia esgrime una serie de motivos que no solo se reduce a los ruidos molestos. El primero es que un solo boliche "no puede absorber a todos los jóvenes que llegan al balneario" y además las entradas rondan entre US$ 25 y US$ 110, precios que no todos pueden costear. A eso se le suman gastos extras como estacionamiento o bebidas. "La pandemia hizo un cambio de modalidad, los jóvenes tuvieron que reinventarse porque no había noche y hacían fiestas en las casas. Por un tema económico, de 10 días que vienen, cuatro van al boliche y cuatro hacen fiestas ellos", dijo Porta, sobre las fiestas particulares en los domicilios.

Hoy sufren, dice la carta, tres focos de aglomeraciones: uno privado en el establecimiento, otro a la salida y los que se producen en la previa a asistir a la discoteca y a la salida, en los afters. Temprano en la mañana cuando salen los jóvenes del lugar, trancan el pasaje en la ruta. Los firmantes alertan que ante una emergencia en la que tuviera que pasar la policía, los bomberos o una ambulancia, sería imposible pasar, prácticamente limitando la entrada a cuatro balnearios.

También critican que ha reducido la movida cultural. Mientras los artistas locales se encuentran restringidos por regulaciones, "bandas como Márama convocan 5.000 personas", reza el texto que agrega: "Es una única propuesta que no deja nada en el lugar".

Además, reclaman por promesas que entienden incumplidas. Sostienen que inicialmente se les había planteado un proyecto que no iba a tener escenario y los parlantes iban a apuntar hacia el Oeste, disminuyendo así los ruidos molestos. También se les dijo que iban a participar negocios locales, el estacionamiento sería gratuito y que iba a estar a una distancia mínima de 700 metros de la entrada de los balnearios. El texto afirma que nada de eso pasó.

Según relatan, hubo robos en casas y "no hay móviles policiales disponibles" ni inspectores suficientes para monitorear las previas y afters.

Gastón Porta vive en La Pedrera hace 16 años y es dueño de un comercio de la zona. En diálogo con El Observador, expuso: "Creemos que faltó una evaluación logística a la hora de crear el boliche. Además, en La Pedrera están las previas y las camas de los que van a los boliches y eso afecta a todos los balnearios. Entonces no está solucionando nada". Este reclamo "es algo que se cae de maduro, La Pedrera no descansa", cerró. Piden su clausura o modificación cuando sea posible.

Umpiérrezm alega falta de inspectores y proyecta una "solución definitiva" para los boliches

"Satisfacer las expectativas de todo el mundo es imposible", dijo el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, a El Observador. "Cumplimos con lo que habíamos prometido que era sacar los bailes de adentro de La Pedrera (...) Entendemos que cumplimos el compromiso ordenando el interior de La Pedrera, en cuanto a seguridad y movilidad. Se están realizando controles de ruidos molestos y hemos decomisado varios parlantes en las calles", complementó.

De todas formas, reconoció "fallas" a la hora de controlar las fiestas privadas dentro de las casas. "No damos abasto con los cuerpos inspectivos. Pero hubo un notorio mejoramiento en seguridad y materia de tránsito, lo han reconocido vecinos de La Pedrera. Yo sé que lo ideal para ellos es que no haya nada, pero ese ideal es imposible. Hay que convivir con todas las opciones", expresó.

Además, señaló que el 2022 es un "año de transición" y en 2023 se buscará una "solución definitiva" que permita tener un hub de bailes en el que estén nucleados los diferentes boliches. Estaría ubicado "lejos de todos los centros urbanos". "Sé que satisfacer las expectativas de todos es imposible, pero hay una mejora sustantiva a lo que sucedía en el pasado, que era una situación de desbunde. Hoy no hay desbunde", defendió Umpiérrez.

Alexis Duarte, vocero de la Policía de Rocha, informó a El Observador que no han tenido "inconvenientes" respecto del boliche Alma La Pedrera, a excepción de una riña a la salida del lugar días atrás, por el que fueron detenidas cinco personas, que luego fueron puestas en libertad. Si bien reconocen que "hay mucho público que deambula por La Pedrera", no ha habido "desórdenes".

