La pelea de Ana Inés Martínez con dos periodistas partidarios de Peñarol y la queja del Círculo con hinchas "disfrazados" de comunicadores

El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) emitió un comunicado para manifestar su solidaridad con la periodista Ana Inés Martínez, luego de los hechos que sufrió en el Parque Viera el pasado sábado en el partido Wanderers vs Peñarol, por parte de hinchas aurinegros.

La periodista de ESPN Uruguay y Canal 10 se manifestó este domingo en Punto Penal de Canal 10, donde denunció agresiones en la cancha de los bohyemios y por redes sociales de hinchas de Peñarol.

Además, pidió que no se metan más con ella y que ha denunciado en Fiscalía a algunos de sus agresores, que de esa manera, ya entraron en la lista negra.

"Les tiraron piedras, nos tiraron objetos a los trabajadores de la prensa, nos tiraron agua. Y conmigo no se metan, ¿eh? Porque yo voy hasta las últimas consecuencias. Denuncio y tengo ya hinchas ya en la lista negra. No me canso de los procesos largos. Así que con la gente no se metan, con sus jugadores tampoco, tengan un poco de memoria. Eso no es ser hincha. Cómprense un problema digno. Una bolsa de boxeo, boxean en su casa. Un inflable. Lo putean al muñeco, no les va a pasar nada. Pero con la gente, no se metan. Eso no es ser hincha", dijo Martínez.

Los cruces de Ana Inés Martínez con partidarios de Peñarol

Tras las declaraciones de Martínez en Punto Penal, varios hinchas de Peñarol se cruzaron con ella en Twitter, entre ellos periodistas partidarios del club aurinegro.

Uno de ellos fue Diego Sastre, periodista partidario de Peñarol según su perfil en esa red social, quien subió una foto de Martínez con una camiseta de Nacional puesta y con el hashtag “#quenosenote”, suponiendo una afinidad de la periodista por los tricolores.

Martínez le respondió con una foto en la que aparece con la camiseta de Peñarol. “Se te olvidó sin intención esta del día que hice el sorteo de las dos camisetas amigo. Abrazo!”, le aclaró, lo que fue comentado en las redes.

Se te olvidó sin intención esta del día que hice el sorteo de las dos camisetas amigo. Abrazo! pic.twitter.com/JkVfB7cCo8 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) June 25, 2023

La periodista también tuvo un cruce en redes con el periodista partidario Bruno Mazza, del sitio y espacio radial Padre y Decano.

“No entiendo qué busca la colega @AnaInesMartinez. Lo que ha provocado a los hinchas de Peñarol en los últimos tiempos supera todos los límites. Y por si fuera poco, manda hinchas a la lista negra a dedo”, escribió en un tuit.

“Después Ana quiso ensuciarme al aire, diciendo cosas que yo no había dicho. Pero la referencia de mi tuit es clara. Hoy habló de la filosofía del hincha de Peñarol, en comparación con el del rival. Uno malo y el otro bueno, por supuesto. Una falta de respeto brutal e intolerable”, agregó.

Ahhh y no me gritan solo a mi. Le gritan a los jugadores y a los dirigentes . A todos. Un gusto y lo que conté pasó. Grave es contar algo que no pasó. Slds Bruno CURCC ! — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) June 25, 2023

Martínez respondió su tuit. “Provocar es dejar que te griten lo que quieran?? Si sos periodista como dice tu bio la verdad que lo que decís habla más de vos que de mí. Slds Bruno! Un gusto!”.

“Ahhh y no me gritan solo a mí. Le gritan a los jugadores y a los dirigentes. A todos. Un gusto y lo que conté pasó. Grave es contar algo que no pasó. Slds Bruno CURCC!”, agregó en otro tuit.

El apoyo del Círculo de Periodistas Deportivos y la molestia con los partidarios

El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay se solidarizó con Ana Inés Martínez este domingo, luego de los hechos que sufrió en el Parque Viera y de los agravios que recibió en las redes sociales.

“Seguimos asistiendo a que se reiteren, en forma casi habitual, hechos de violencia provocados por quienes confunden sentimientos y creen que un resultado deportivo es una cuestión nacional”, dice ella nota.

“No solamente empañan contiendas deportivas, sino que, además, desde la cobardía del anonimato, insultan, menosprecian, amenazan en las redes sociales, y otros, se dedican a incentivar esas conductas disfrazados de periodistas”, agrega.

El CDPU también destaca que “ejercen esa forma con mucha más violencia cuando se trata de una mujer, configurando ataque directo y violento al género”.

“La colega Ana Inés Martínez ha sido agredida, insultada, menoscabada, deshonrada no solamente por su actividad profesional, sino por el solo hecho de ser mujer. Mas grave aún”, dice el comunicado.

La nota del CPDU incluye una serie de medidas a tomar al respecto, entre las que se incluye solicitar a la Asociación Uruguaya de Fútbol “revisar la concesión de Identificaciones de acceso libre para parciales que utilizando identidad de prensa ocasionan conflictos y dificultades a los periodistas deportivos profesionales”.

Martínez agradeció la respuesta del CPDU, del que no forma parte.