Ana Inés Martínez denunció en Fiscalía a hinchas de Peñarol y dijo que no se metan más con ella

La periodista Ana Inés Martínez del programa Punto Penal de canal 10, denunció al principio del mismo este domingo, agresiones verbales y por redes sociales de hinchas de Peñarol y dijo que no se metan más con ella, y que ha denunciado en Fiscalía a algunos, que de esa manera, ya entraron en la lista negra.

Cuando comenzó el mismo, sostuvo: "Patético lo de los hinchas de Peñarol una vez más, ayer (este sábado) en el Parque Viera, contra el plantel, contra sus propios jugadores, contra la prensa también, donde tiraron absolutamente de todo".

"No es la primera vez. Insultan de manera innecesaria a sus propios jugadores. ¿Esta es la filosofía del hincha de Peñarol, insultar, putear a sus propios jugadores? ¿Cómo sale después el profesional a jugar? ¿Les ha resultado algo todo eso?", añadió.

Y comparó la situación con los seguidores de Nacional.

"El día anterior, sin ir más lejos, Liverpool lo paseó a Nacional en la cancha, desde el minuto 1 al 90. ¿Cuál fue la actitud del hincha de Nacional? Alentar, aplaudir a sus jugadores hasta cuando el árbitro pitó (el final). ¿Cuál es la filosofía del hincha de Peñarol? ¿Insultar a sus jugadores? Les comieron la oreja en el banco de suplentes, por ejemplo, a Kevin Méndez, el futbolista que apareció con un gol en el clásico".

"Les tiraron piedras, nos tiraron objetos a los trabajadores de la prensa, nos tiraron agua. Y conmigo no se metan, ¿eh? Porque yo voy hasta las últimas consecuencias. Denuncio y tengo ya hinchas ya en la lista negra. No me canso de los procesos largos. Así que con la gente no se metan, con sus jugadores tampoco, tengan un poco de memoria. Eso no es ser hincha. Cómprense un problema digno. Una bolsa de boxeo, boxean en su casa. Un inflable. Lo putean al muñeco, no les va a pasar nada. Pero con la gente, no se metan. Eso no es ser hincha".

Con el paso de los minutos, la periodista aclaró que con este comentario no se refería a todos los hinchas de Peñarol, sino al grupo que insultó a los futbolistas en el Viera y que arrojó proyectiles.

A su vez, este sábado a la noche, un tuitero escribió: "Esta dentro de poco aparece (y subió un emoji de una calavera)":

Uno de los tuits amenazantes que recibió Ana Inés Martínez, que luego fue borrado por quien lo hizo, pero que ella prometió denunciar ante Fiscalía

"Captura pronta. Nos vemos en Fiscalía", le contestó la periodista.

El tuitero luego borró su publicación.

Aquí se puede ver el video de lo que dijo Ana Inés Martínez este domingo: