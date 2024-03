La película 'The Holdovers' enfrenta acusaciones de plagio

La película 'The Holdovers' ('Los que se quedan') está enfrentando acusaciones de plagio horas antes de los Óscar, en los que está nominada a cinco estatuillas, incluyendo una al mejor guion original.



La revista especializada Variety informó anoche que Simon Stephenson, uno de los guionistas de la película de animación 'Luca', ha acusado de plagio al director de 'The Holdovers', Alexander Payne, y al guionista David Hemingson.



Específicamente, Stephenson afirma que tanto Payne como Hemingson plagiaron "línea por línea" el guion de una película que él escribió y no llegó a ser producida, llamada 'Frisco', que data de 2013.



Según Variety, en 'Frisco' se relata la historia de "un pediatra de mediana edad cansado del mundo que se ve obligado a hacerse cargo de un paciente de 15 años", mientras que en 'The Holdovers' se presenta la situación de un profesor, un estudiante y un gerente de cafetería que quedan atrapados en un internado juntos durante las vacaciones de Navidad.



Las acusaciones de Stephenson se basan en que Payne tuvo acceso al guion de 'Frisco' en dos ocasiones: primero en 2013 y, de nuevo, en 2019.



De acuerdo a Variety, en 2013, el fundador de la agencia de talentos Verve, Bryan Besser, envió un correo electrónico a Stephenson informándole de que habían enviado el guion a un socio de Payne, y que al propio Payne "sí le había gustado (el guion), pero no estaba interesado en producirlo o dirigirlo".



Posteriormente, el guion volvió a terminar en manos de Payne en 2019. En ese año, Stephenson recibió otro correo de otros compañeros de Hollywood en el que se le informaba que Payne había leído el guion de 'Frisco', pero no era "exactamente lo que estaba buscando".



Variety, que accedió a esas comunicaciones, explica que Stephenson ha llevado su queja al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés).



Además de mejor guion original, 'The Holdovers' está nominada a mejor montaje y a mejor película, el premio más importante de la noche.



Además, Paul Giamatti está nominado a la estatuilla a mejor actor, mientras que Da’Vine Joy Randolph opta al premio de mejor actriz de reparto.



Solo quedan unas horas para la 96 edición de los Óscar que se celebrarán este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

EFE