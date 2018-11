La poszafra ganadera continúa viento en popa

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador -





El mercado ganadero continúa firme y con aumentos semanales en varias categorías, desde los novillos y las vacas para frigorífico a los teneros más livianos colocados en las pantallas. El empuje de precios es acompañado por una base forrajera en buen estado, a pesar de las heladas de esta semana. Por ahora se disfruta de un invierno que ha dado una buena mano. El ritmo de faena disminuye, pero muy gradualmente supera las 40.000 cabezas y de hecho en la semana pasada la faena de novillos subió, en tanto la de hembras sigue bajando en forme consistente.





El destaque precisamente se da en las vacas gordas, cuyos lotes de punta pueden conseguir más de US$ 3 por kilo. Los mayores precios desde noviembre de 2015. En dólares los precios se ubican 14% más que el valor de venta de igual período pero de un año atrás.





En la planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) aumentó nueve centavos, a US$ 2,96 por kilo.





En novillos los negocios se concretan entre US$ 3,20 y US$ 3,25. La ACG aumentó la referencia promedio de los mejores novillos de exportación a US$ 3,21, siete centavos por encima respecto la semana anterior.





El indicador del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de precio del novillo a pasturas para la semana cerrada al 15 de julio fue de US$ 3,176 por kilo, concentrando el 78% del total de animales, lo que representó una suba de seis centavos respecto a la semana anterior, cuando promedió US$ 3,11 por kilo.





En tanto, el 22% terminado a grano promedió US$ 3,431, el valor más bajo desde que INAC comenzó a informar este indicador.





Las entradas a plantas industriales siguen ágiles, en el entorno de una semana. La demanda continua siendo importante para todas las categorías, debido a que la oferta es escasa.

En ovinos, con una oferta muy limitada, la ACG también corrigió al alza los precios hasta US$ 3,38 por corderos pesados, seis centavos por encima que la semana previa.





Descenso muy leve en la faena

Aunque la faena de vacunos sigue bajando, el descenso es muy gradual. Para la semana cerrada al 15 de julio totalizó 41.595 animales. La contracción fue de un 5% menos que el año anterior y 695 cabezas por debajo respecto una semana atrás.





Aumentó la faena de novillos, 22.173, 4% más que los 21.411 de la semana pasada y también por encima, un 7%, respecto a los 20.732 del año anterior.





En cambio, la faena de vacas cae fuerte. Fueron 18.699, un 45% del total, cerrada al 15 de abril. La actividad en esta categoría se ubico 9% por debajo de las 20.457 de la semana anterior y 14% menos que las 21.817 cabezas faenadas en el 2016.





Por sexta semana consecutiva se sacrificaron más novillos que vacas.





En ovinos se faenaron 7.104 animales, un aumento del 6% respecto a los 6.717 animales faenados la semana anterior y un 72% superior a los 4.120 de un año atrás. La actividad en ovejas fue de 1.732 cabezas más del doble que igual semana del año anterior cuando se enviaron a planta apenas 747 ovejas.





Precios de exportación





El precio de exportación para carne vacuna se mantiene muy estable. En la semana cerrada al 15 de julio el valor de exportación para carne vacuna fue de US$ 3.297 por tonelada, muy similar a los US$3.301 de una semana atrás. El valor medio de las últimas cuatro semanas móviles fue de US$ 3.394 según los valores divulgados por INAC.





Para carne ovina el precio fue de US$ 3.893 por tonelada, 25% más que los US$ 3.105 de la semana. El promedio de las últimas cuatro semanas móviles fue de US$ 3.765 por tonelada.





También esta semana el INAC informó que en junio el valor del Novillo Tipo tuvo una suba marginal de 0,2% respecto a mayo llegando a US$ 1.075 por cabeza. La mejora se explica por "en incremento en el valor de la canal al mercado interno y en el valor de las menudencias y subproductos, compensado con una disminución en el precio del cuero fresco. El valor de los cortes de exportación se mantuvo estable", indicó INAC.





Señaló que en junio el valor agregado por operación industrial cayó US$ 32 por cabeza respecto a mayo, ubicándose en US$ 282 por animal. La participación de la hacienda dentro del valor total subió casi dos puntos frente a mayo llegando a 72%, mientras que un año atrás fue de 73%.