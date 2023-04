La realidad de la reglamentación internacional sobre el uso de las armas químicas

La difusión en la prensa sobre el uso de armas químicas en algunos conflictos bélicos lleva a preguntarse sobre la realidad de las armas químicas, su constitución y su uso.

La Convención sobre Armas Químicas (CAQ), el tratado internacional que prohíbe ese tipo de armas reconoce que las sustancias químicas tienen usos beneficiosos y malignos y adopta un enfoque matizado para definir las armas químicas y su uso. Es dentro de estos matices que, en muchos casos, grupos no gubernamentales han denunciado el uso de armas químicas contra ellos o las personas que representan.

¿Estas afirmaciones se basan en la ignorancia de lo que se clasifica como uso de armas químicas? ¿Son realmente casos en los que se han utilizado armas químicas o simplemente intentos de acaparar los titulares? Por el contrario, ¿los presuntos perpetradores usaron productos químicos por razones que no violarían el tratado, o se ocultaron en medio de los matices del tratado y enmascararon el uso deliberado de armas químicas, tal vez con el pretexto de que hay una zona gris en el texto de la Convención?

La CAQ define las armas químicas no solo en términos de las sustancias en sí, sino con una referencia más amplia a su uso previsto. Prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de productos químicos tóxicos “excepto para fines no prohibidos por la CAQ”.

Una sustancia química tóxica se define como “cualquier sustancia química que, a través de su acción química sobre los procesos vitales, puede causar la muerte, la incapacidad temporal o el daño permanente a seres humanos o animales”. Aparte de la referencia a la incapacidad temporal, la definición no especifica si los efectos son agudos o crónicos, ni se relaciona con otras definiciones ampliamente aceptadas, como concentraciones o dosis letales de sustancias químicas en el organismo.

Los usos no prohibidos incluyen obviamente fines pacíficos como la industria o la agricultura, pero también “fines militares no relacionados con el uso de armas químicas y que no dependan del uso de las propiedades tóxicas de los productos químicos como método de guerra”; en otras palabras, donde la toxicidad de un químico es incidental. El tratado también permite el uso de productos químicos por parte de las fuerzas del orden, incluso para el control de disturbios domésticos.

Con la CAQ en mente, es posible explorar con más detalle algunas situaciones en las que se ha alegado o se podría alegar el uso de armas químicas. En este contexto, es importante identificar qué es y qué no es contrario a la CAQ, dónde todavía existen áreas grises y qué acción se podría tomar para enfatizar la comprensión de la CAQ o aclarar las áreas grises.

El humo producido por la quema de fósforo podría cumplir con la definición de sustancia química tóxica. Sin embargo, si el uso previsto fuera como cortina de humo o por las propiedades pirofóricas del fósforo (inflamación al contacto con el aire), el uso estaría permitido, siempre que la cantidad de fósforo utilizada fuera compatible con el propósito previsto. El uso de una cantidad de fósforo que fuera consistente con el control de las tropas al ingresar a una cueva para combatir tropas enemigas se clasificaría como permitido según la CAQ.

Por el contrario, usar humo de fósforo sin la intención de enviar tropas, para “sacar” a cualquiera que se esconda adentro de una cueva, se clasificaría como uso de armas químicas. Aunque es mucho más difícil de determinar, el uso excesivo de fósforo bajo la apariencia de una cortina de humo podría atribuirse al uso de armas químicas sobre la base de que la cantidad no era compatible con el propósito previsto de proporcionar una cortina de humo.

Más allá del fósforo, el uso de agentes antidisturbios, como el gas lacrimógeno, también puede plantear cuestiones relacionadas con el tratado, aunque estas sustancias están cubiertas de manera más específica que el fósforo en la CAQ. Como método de guerra, su uso está prohibido. La CAQ define los agentes antidisturbios como sustancias químicas que “pueden producir rápidamente en los humanos irritación sensorial o efectos físicos incapacitantes que desaparecen en poco tiempo”.

La definición los ubica, aunque hasta cierto punto tenuemente, dentro de los químicos tóxicos, que llama a los químicos que causan "incapacidad", así como daño o muerte. Esto implica que, a menos que se utilicen para hacer cumplir la ley, el uso de agentes de represión de disturbios se clasificaría como uso de un arma química. Pero ha habido varios casos que parecen complicar la distinción entre la guerra y la aplicación de la ley.

Por ejemplo, los agentes de la patrulla fronteriza de EE. UU. usaron gases lacrimógenos contra los migrantes en la frontera entre EE. UU. y México en noviembre de 2018. Tres años antes, la policía húngara hizo lo mismo en la frontera de ese país con Serbia. ¿Fueron estos actos de guerra? De acuerdo con el derecho internacional humanitario, estos incidentes no cumplirían ni la definición de conflicto internacional ni la definición de conflicto no internacional, por ejemplo, una guerra civil. Sin una guerra, parecería difícil clasificar los gases lacrimógenos para el control de fronteras como un método de guerra.

De manera similar, en marzo de 2022, las fuerzas rusas supuestamente usaron agentes de control de disturbios contra los manifestantes en la ciudad de Skadovsk en la región de Jersón en Ucrania. En la mayoría de las situaciones, el uso de agentes antidisturbios para dispersar a los manifestantes se consideraría una práctica normal. En este caso, sin embargo, los usuarios eran ocupantes militares; estaban utilizando los agentes en ciudadanos de un país con el que los ocupantes estaban en guerra. ¿Era esta la aplicación de la ley? De ser así, ¿qué leyes eran relevantes, las de los invadidos o las de los invasores?

Un uso similar tuvo lugar en Afrin, Siria, en junio de 2022, donde, según los informes, las fuerzas turcas también usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Ambos incidentes y más de naturaleza similar también se encuentran firmemente en un área gris percibida. Por el contrario, los informes de drones rusos que lanzaron agentes antidisturbios en septiembre y octubre de 2022 sobre las fuerzas militares ucranianas durante un combate abierto, si se confirman, representarían claramente contravenciones de la CAQ.

Para abordar los problemas de indefiniciones y áreas grises en el uso de sustancias químicas en situaciones complejas, en 2021 la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el organismo de implementación de la CAQ demostró que podía lidiar con otra ambigüedad percibida cuando aclaró que los productos químicos como el opioide fentanilo no podían clasificarse como agentes de control de disturbios.

La policía rusa supuestamente usó fentanilo en aerosol contra militantes chechenos y sus rehenes en un teatro de Moscú en 2002. Más de 100 personas murieron en la operación. Si bien estaba claro para quienes entendían los matices de la CAQ que el uso de fentanilo en las operaciones de aplicación de la ley no está permitido, parecía conveniente para algunos estados operar como si hubiera una zona gris.

La conferencia de revisión de la CAQ que se hace cada cinco años programada para mayo brinda a los países la oportunidad de demostrar la importancia de la claridad y reafirmar la naturaleza integral de la convención.

Es posible que muchos estados parte del tratado no sientan la necesidad de aclarar más las ambigüedades aparentes, como las que rodean al gas lacrimógeno, el fósforo o los venenos domésticos comunes, sustancias relativamente inocuas en comparación con el sarín o la mostaza de azufre.

Sin embargo, si no se aborda, existe el riesgo de normalizar el uso de armas químicas de bajo nivel, así como una posible escalada en la que el uso de armas químicas a mayor escala se consideraría solo un pequeño paso de lo que anteriormente se había llevado a cabo sin oposición.

Además, una mayor claridad sobre lo que es y lo que no es el uso de armas químicas sería útil para evitar malentendidos y, quizás lo que es más importante, para evitar que los países que sí entienden se escondan detrás de interpretaciones textuales. La conferencia de revisión es un evento importante para la comunidad de desarme de armas químicas y un foro ideal para que los países registren una decisión sobre la comprensión de las cuestiones que se plantean en el uso de esos elementos.

(Bulletin of the atomic scientists)