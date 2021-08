La respuesta de Alberto Fernández al polémico debate entre una profesora y su alumno sobre la gestión macrista

Luego de los polémicos videos de la "docente K", Laura Radetich, en los que se puede observar a la profesora de la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de La Matanza (Argentina) discutiendo acaloradamente con uno de sus alumnos sobre la gestión macrista y los gobiernos peronistas –a los cuales defendía– el mandatario argentino, Alberto Fernández opinó sobre la situación.

"Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno", comenzó el presidente este viernes por la mañana en diálogo con Radio 10. Luego, resaltando su propia experiencia como docente, aseveró que "lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos".

En esta línea, consideró que si Radetich le ponía "un uno al alumno como consecuencia de la discusión", entonces la situación sí resultaría "reprochable".

Consultado sobre el adoctrinamiento, Fernández descartó esta idea ya que, según él, "están los que creen y están los que no creen".

"Es una forma de invitar a discutir, a pensar y abrir la cabeza de la gente", añadió.

Finalmente, el presidente dio un paso más y se refirió a Jeremías, el joven que protagonizó la fuerte discusión destacando que "es evidente que el chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas, como que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y lo repite", manifestó Fernández, a lo que concluyó, en defensa de la profesora, que "ella se exalta porque sabe cómo es la verdad".

En los videos, Radetich discute acaloradamente con el joven y utiliza lenguaje irrespetuoso y gritos para refutar los argumentos del menor de edad.

"Excavaron toda la fucking Patagonia, yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos", expresó la docente en referencia a la gestión macrista.

Además, en uno de los pasajes en los que la docente se vale de un tono y movimientos intimidatorios, disparó: "No papi, no te robó nadie, vos podes venir acá y comer esta porquería (señalando un paquete de galletitas) porque te lo da el Estado, andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta, ¿Sabés cuanto cuesta la cuota en una escuela técnica? Diez lucas para arriba, ¿Tiene tu papá eso? Porque eso es lo que dejó Macri?".

Los dichos del presidente contrastan con las declaraciones que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dio a A24 el jueves por la noche, donde se diferenció de la docente de La Matanza y calificó como "injustificable" su violencia verbal en el debate.

Según aseguró el titular de la cartera de Salud, su par en la provincia bonaerense, Agustina Vila, ya tomó "medidas al respecto" y puso en funcionamiento "todos los mecanismos para garantizar que esos episodios no se vuelvan a reproducir en nuestro sistema educativo".

Así, el ministro confirmó que se apartó a la docente de Historia de su cargo y "se le aplicaron las sanciones correspondientes".

"Esta no es una práctica en nuestro sistema educativo", aseguró Trotta. Y agregó: "No hay ningún adoctrinamiento en ningún colegio del país. Hay un enorme compromiso de toda nuestra comunidad pero estos casos no pueden ocurrir".

"El nivel de agresividad para con los alumnos no está bueno. El docente no está para imponer su posición sino para fomentar el debate con mirada plural y democrática para que los chicos puedan construir su propio pensamiento, no por imposición por parte del docente", concluyó Trotta.

¿Qué dijo la docente sobre la polémica?

En su versión, la docente insiste en que fue filmada por "un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri", dijo Radetich asegurando que todo fue una "operación macrista".

"Me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado", se lamentó la docente de Historia de cuarto año.

Además, al viralizarse los videos que encendieron la polémica, usuarios en redes sociales buscaron los perfiles públicos de Radetich y resaltaron una serie de publicaciones antiguas en las que se puede observar su posicionamiento político, el cual expresa con modos similares a los de la discusión que mantuvo en clase con el joven Jeremías.

Por ejemplo, en uno de sus tuits la docente se refiere a la Ley del Talión –conocida popularmente como "ojo por ojo, diente por diente"– y escribe: "Pido que entre en vigencia la ley de Talión. Si algún pariente menor de 18 años muere por la variante delta, que tengan derecho a matar al que la trajo al país".

Además, al responderle a otro usuario de la red social del pajarito, quién aseguró que Alberto Fernández fue electo "porque lo dijo la jefa", Radetich disparó contra el presidente, su mismo defensor: "Sí, pero antes que vuelva M (Mauricio Macri) prefiero a AF (Alberto Fernández). Es boludo pero no nos mata".

El Cronista - RIPE