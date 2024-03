"La reto a duelo": cruce entre Bianchi y Peña en el Parlamento en medio del debate por ingresos a intendencias

Este martes se aprobó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece que obliga a las intendencias departamentales realizar concursos públicos para el ingreso de nuevo personal.

La iniciativa contó con los votos del Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, pero no del Partido Nacional, que votó en contra. Requería dos tercios para su aprobación, al igual que en el plenario de ambas cámaras.

El senador colorado Adrián Peña fue el impulsor de este proyecto y durante la discusión en la comisión parlamentaria tuvo un cruce con su par nacionalista, Graciela Bianchi, que preside la comisión, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Todo empezó cuando Bianchi quiso dejar constancia de una "falta de cortesía parlamentaria pocas veces vista", debido a que se "impidió" que la comisión llevara a "otros constitucionalistas" para conocer sus opiniones sobre el proyecto.

"Cuando esto proviene de la oposición no me llama la atención porque son las reglas de juego (...) pero me llama poderosamente la atención que venga de los integrantes de la coalición de gobierno", sostuvo la senadora y remarcó: "Nunca vi una cosa igual".

Peña quiso responder, pero la senadora blanca no se lo permitió. "Ahora estoy hablando yo. Y yo jorobo cuando quiero".

A su turno, el colorado defendió la "transparencia" y dijo que eso era algo con lo que "todos" deberían estar de acuerdo.

"No son de recibo las acusaciones, ni en el fondo, ni en la forma", respondió Peña.

El exministro de Ambiente sostuvo entonces que los temas de la coalición los debatía en otro ámbito y que los ingresos a las intendencias no era un tema que estuviera incluido en el Compromiso por el país, la hoja de ruta del oficialismo firmada en campaña electoral.

Bianchi se sintió aludida y quiso responder, pero Peña le aclaró que no había hecho "una alusión". "A mí, usted, no me enseña los reglamentos", le marcó al senador.

Enseguida intentó aclarar que no se refería al "fondo del asunto" sobre los ingresos a dedo a las intendencias, pero sí sobre "los actos de llevar puestos" a los demás.

—No le permito... —quiso responder Peña.

— Me lo permitirá o no me lo permitirá, no se preocupe, sobre todo viniendo de un colorado riverista —interrumpió Bianchi.

— ¡No se lo permito!

— ¿Quiere retarme a duelo?

— La reto a duelo

En la versión taquigráfica consta que la sesión se volvió dialogada por unos segundos hasta que retomó el curso el senador frenteamplista José Carlos Mahía, a quien le tocaba hacer uso de la palabra.