La trajo el Vasco Ostolaza, juega en Peñarol y debutó con 5 goles, pero le contaron 4

Josefina Félix, jugadora de Peñarol, fue la gran figura de la primera fecha del Campeonato Femenino A que arrancó el fin de semana anterior. Convirtió cinco goles en la goleada 10-0 frente a Racing, pero increíblemente en el sitio oficial de la AUF figura con cuatro.

Es que el árbitro Gonzalo Silva le anotó uno de los goles a su compañera a Federica Melo, error que tampoco fue corregido por la delegación de Peñarol en el formulario.

Josefina durante el partido con Racing

Josefina tiene 18 años, nació en la localidad de Miguelete, Colonia, y llegó este año a Peñarol desde Defensor Sporting. "Me llamó la técnica (Cecilia Santo) y se ve que nuestra coordinadora en Defensor tenía contacto con ellos", contó Josefina a Referí.

De Miguelete a Montevideo

Juega al fútbol desde niña. De los 7 a los 12 años compartió con los varones en el baby del Miguelete y luego pasó al equipo femenino de Palmirense, en Nueva Palmira. Recorría 75 kilómetros para entrenar y jugar.

"Jugando en Palmirense, en diciembre de 2019 Santiago Ostolaza me citó a la selección Sub 17", recordó.

Durante esa etapa, junto a su hermana Julieta (un año mayor, futbolista actual de Defensor Sporting) se trasladaban todas las semanas a Montevideo, entrenaban de lunes a miércoles con la selección en el estadio Charrúa y se hospedaban en un hotel que pagaba la AUF. Luego volvían a su ciudad.

Josefina durante su etapa en Nueva Palmira

En 2021 Josefina se integró a la categoría Sub 19 de Defensor y se instaló en una residencia estudiantil de la capital para cursar los últimos dos años de liceo.

El año pasado fue ascendida a Primera división, disputó 20 partidos y marcó seis goles.

"Siempre tuvimos el apoyo de nuestra familia" admitió. Sus padres viajan a Montevideo los fines de semana para ver los partidos y ella concurre una vez por mes a Miguelete, cuando encuentra un espacio entre sus ocupaciones.

Futura arquitecta

Durante la semana es prácticamente imposible. "De mañana estudio en la Facultad de Arquitectura y de tarde entreno. Un día tengo que faltar a las prácticas porque hago doble turno en la Facultad. El sábado es el único día de descanso".

Con su hermana, si bien viven juntas en un apartamento que alquilaron el año pasado, no coinciden mucho en los horarios.

Amante del mate, como buena uruguaya, dice que su futuro como futbolista es un gran tema: "Me gusta mucho, pero soy consciente que acá no se vive de eso. Si sale una oportunidad al exterior, buenísimo. Por eso también estoy estudiando, para no quedarme solo con el fútbol".

A los 7 años se incorporó a un equipo mixto de Miguelete

Si bien en fútbol femenino de Uruguay falta mucho camino por recorrer, "comparado con años anteriores va creciendo, se visualiza más y hay más recursos y materiales para practicar".

El debut en Peñarol la puso en las primeras planas, aunque ella no esperaba que fuera así. "No esperaba un debut con tantos goles, porque además no me caracterizo por hacer muchos goles. Llegan cuando uno menos los espera", manifestó.

Dijo que en ningún momento subestimaron a las jugadoras de Racing, que se enteraron la semana previa al inicio del campeonato que iban a jugar en la A, debido a la baja de Náutico. "Ninguna esperaba que Peñarol debutara con tantos goles, se fueron dando", expresó.