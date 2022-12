Fútbolx100 Femenino, Revelación de 2022: Sharon López: seriedad y entrenamiento doble para cumplir los sueños

En algún momento de su corta vida (apenas tiene 19 años) se identificó con el español Carles Puyol por su fortaleza anímica, pero Sharon López no es de mirar fútbol por la tele, prefiere ir a la cancha. Juega a la pelota desde chiquita en el campito del barrio Nuevo Ellauri, donde nació, se identifica como una defensa/lateral/mediocampista que prefiere darse contra todo antes de irse arriba y después no volver a tiempo para marcar. Le gusta la Gastronomía y fue elegida la jugadora Revelación del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100 Femenino de El Observador.

Para pegar el salto al fútbol del exterior y cumplir su tercer sueño, no descuida el físico ni en vacaciones. Durante estos días sin competencia hasta el inicio de la pretemporada en enero próximo, Sharon sigue un entrenamiento personal: aeróbico en una cancha y tres veces por semana concurre a un gimnasio.

Foto: Leonardo Carreño.

Sharon López en Defensor durante el Campeonato Uruguayo 2022

Nació en el barrio Nuevo Ellauri delimitado según Google Maps por San Martín, Mendoza, Teniente Rinaldi y Teniente Galeano. Desde niña muy pequeña su pasatiempo preferido fue el fútbol. Jugaba en el campito, con los amigos. Todo el santo día pateando la pelota. Era lo que más le gustaba hacer, contó a Referí.

Su mamá estaba sola con ella y sus hermanos más chicos (actualmente tiene cuatro) entonces no la dejaba que se integrara a un equipo de baby fútbol. Más que nada porque no tenía tiempo para acompañarla. Pero apareció un entrenador que hizo un trato con su mamá: él se encargaría de llevar a Sharon a las prácticas.

Así fue que a los 7 años se integró al San Martín Bonomi, un equipo de varones. A los 13, cuando aún jugaba al baby fútbol, una compañera la invitó al femenino de Colón. Ella no sabía que existían equipos de fútbol de mujeres y le cambió la óptica.

Colón, su inspiración

“Seguía jugando con los varones y arranqué en Colón”, contó Sharon. Una época linda del club de San Martín y Fomento, entonces el más fuerte del fútbol femenino, ganador del tetracampeonato entre 2013 y 2016. Allí jugó con Belén Aquino (Mejor Jugadora del Campeonato Uruguayo 2021) y Oriana Fontán (Revelación del Campeonato Uruguayo 2021), entre otras jugadoras destacadas.

Sharon en la selección sub 17 de Uruguay

“Al llegar al femenino te dabas cuenta que es otro ambiente; los varones son diferentes, no te tratan igual que las mujeres. Pero siempre digo, cambia mucho el fútbol si jugás con mujeres que con hombres. Es mucho más bruto. Cuando llegué a Colón me inspiró más a seguir con el fútbol”, explicó Sharon, aunque destacó: “Sirve mucho jugar con varones, amistosos, te ayuda a mejorar el rendimiento y te tenés que ir acostumbrando”.

De Colón pasó a Nacional, donde jugó un par de años y se fue porque no se sentía bien: “Para mi la salud mental está primero que todo”, dijo y agregó: “No me sentía bien con el grupo, tampoco con los técnicos, había muchas diferencias que no me parecían bien y preferí dar un paso al costado, estar bien y decidí ir a Defensor”.

Llegó a los violetas a principio de 2022. “En Defensor me sentí mejor con el grupo, con las compañeras y fue un plus para mi también”, señaló.

Sharon destacó el apoyo de Juliana Castro, goleadora que este año anunció su retiro del fútbol, con la que compartió en Nacional y en Defensor: “Me gusta como es como persona, te podés sentar a hablar y te apoya, te ayuda. Siempre la tuve, desde chica, fue un plus conocerla; no somos la misma posición, pero la tomaba como referencia”.

Foto: Leonardo Carreño.

El sueño de la futbolista de Defensor es jugar en el exterior

No tiene más referentes entre las y los futbolistas. En algún tiempo le gustó mucho Puyol, por su garra. “Me enfoco en mi misma, a veces suena egoísta, pero prefiero enfocarme en mi, en mi bienestar, en mejorar día a día. Voy a las prácticas y entreno serio, a veces no me ves hablando con mis compañeras porque me enfoco en eso”, contó.

Se define como “una lateral que se queda, pero también me gusta subir. Prefiero aguantar y quedarme que subir y no llegar a la vuelta, que es algo que me preocupa, prefiero ir y darme contra todo que subir y a veces no llegar a bajar”, aunque también depende del pedido de los entrenadores: “A veces te piden que subas, a veces que te quedes, depende del partido, de la situación, cómo estamos de rendimiento, ahí lo vas controlando”.

También juega de zaguera y de mediocampista.

El fútbol y la gastronomía

Sharon dejó los estudios porque el 2022 estuvo cargado de competencia. Jugó el Sudamericano Sub 20 con la selección uruguaya y la Copa Libertadores con Defensor Sporting. No le daban los tiempos y decidió apostar al fútbol, pero el año próximo tiene agendado comenzar Gastronomía en la UTU, ya que le gusta “bastante” cocinar.

Aunque su sueño es jugar al fútbol en el exterior. “Lo que me pasa ahora es que cumplí dos de mis sueños, que eran jugar el Mundial (disputó el Sub 17) y la Copa Libertadores; lo que me queda es dar ese paso al exterior”, admitió.

Sharon es, además, una de las tres uruguayas (junto a Ángela Gómez y Adriana Salvagno) que tienen dos medallas en Campeonatos Sudamericanos, ambas de bronce: Sub 17 de 2018 y Sub 20 de 2022.

Foto: Leonardo Carreño.

Le gusta la Gastronomía y tiene pensado empezar a estudiar en 2023

Sobre el fútbol femenino en Uruguay, piensa que está bastante mejor que años atrás: “La importancia que le dan ahora a las juveniles, que antes no se le daba, me parece bueno. Porque lleva un proceso, una adaptación, que antes no la tenías. Cuando yo estaba en Sub 14 por ejemplo, venían y te subían a Primera y te cortaban ciclos, procesos, que a veces no está bueno”.

Lo que falta, según ella (y es la opinión de la mayoría) es que haya más partidos durante el año, “porque entrenás mucho y jugás poco. Entre fecha libre, partidos que se suspenden, que se corta, no hay partidos entre semana…”.

Aún está evaluando su destino en 2023, pero lo que tiene bien clarito es que no puede desatender el entrenamiento: “Hay que seguir metiendo, esforzarme y lograr el pase al exterior, ya sea en dos años, en tres o lo que sea”.

Mientras tanto su mamá está encantada con su hija futbolista: “Va a todos los partidos, con mis hermanos, con su pareja, me acompaña a todos lados”, dijo la jugadora revelación del Campeonato Uruguayo Femenino 2022.