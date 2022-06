Belén Aquino, la jugadora que por segunda vez rompió el molde en el fútbol uruguayo

Belén Aquino camina por las entrañas del Estadio Centenario, debajo de la tribuna Ámsterdam, cuando un muchacho que trabaja sobre unos carteles la detiene con un elogio seguido de una pregunta: “¡Sos la mejor jugadora de Peñarol! ¿Puedo sacarme una foto contigo?”. La goleadora acepta con gusto y posa junto al hincha aurinegro.

Unos minutos antes, también con muy buena voluntad, profesionalismo y pocas palabras, Belén atendió cada uno de los requerimientos de Referí durante la producción de fotos y video al borde del campo de juego del máximo escenario futbolístico de Uruguay.

Su gran año deportivo tuvo una recompensa que no esperaba: fue elegida Mejor Jugadora de la temporada 2021 en la primera edición de la encuesta Fútbolx100 Femenino.

Leonardo Carreño Corriendo en la cancha, donde mejor se siente

“La gente me reconoce, eso también habla de la evolución que ha tenido el fútbol femenino en Uruguay”, responde Belén a la consulta de Referí sobre su fama, aumentada por los colores de la camiseta que defiende.

Aún así se nota que prefiere el bajo perfil. Para la futbolista de 20 años es más fácil quitarse de encima a una rival en la cancha o definir frente a la golera que vencer la timidez.

Pero de a poco lo va logrando, confiesa: “Soy un poco tímida, he mejorado con los años. Cuando arranqué a jugar en el 11 me costaba un montón soltarme, tener un poco más de soltura con la gente; hoy siento que he mejorado en ese aspecto, pero sigo con un poco de vergüenza”. Agrega que la distinción que le concedieron entrenadores y capitanas de los equipos de Primera división –haberla votado como la mejor del año–, “es un reconocimiento al trabajo que se hace día a día, algo que no me había tocado nunca y que agradezco”.

Primero el fútbol

Su vida es el fútbol y no la concibe de otra forma. “El fútbol para mí es todo, es lo primero que empecé a hacer cuando era chica, lo primero que probé. No me imagino la vida sin jugar a la pelota” responde Belén, goleadora de Peñarol, de la selección y estudiante de Deporte y Recreación en la UTU.

Elegida por 15 de los 18 participantes en la encuesta Fútbol x100 Femenino como candidata a Mejor Jugadora del año, logró 51 votos y superó por 10 a Esperanza Pizarro, delantera que jugó en Nacional hasta diciembre último.

Camilo dos Santos

La delantera de Peñarol marcó 10 goles en 2021

¿Y quién fue para Belén Aquino la mejor futbolista de la temporada?

“Es difícil, fue un campeonato muy competitivo, donde muchas resaltaron. Si tengo que decir una me quedo con Oriana (Fontán) porque le dio un título a Defensor, es una amiga, una gran compañera también y una chiquilina con mucha responsabilidad y cabeza. Lo demostró en el último partido, si tiene que agarrar una pelota y patear un penal en la hora, lo hace”.

Referí le adelanta que Fontán fue elegida Revelación del torneo y Belén anota: “Merecido, por el campeonato que hizo y esperemos que siga así”.

Su llegada a los aurinegros desde Progreso en 2020 le cambió la vida. “Peñarol es un club grande, es otro mundo. Haber llegado ahí fue una responsabilidad, que siempre está, un desafío grande y traté de aprovecharlo desde el primer día”, subraya.

El Campeonato Uruguayo 2021, que terminó en mayo de 2022, no fue el que Belén esperaba para su equipo. " Peñarol apunta siempre a ser campeón y no se consiguió un año más –Nacional ganó en 2020 y Defensor en 2021–, pero en lo personal fue un gran año, se lograron cosas importantes y espero seguir así".

Se quedó al final

En la Copa de Oro –fase final del torneo–, Peñarol empató con Defensor, un resultado que marcó el camino: "Nos costó arrancar con el empate con Defensor. Sabíamos que era difícil porque en los pocos años que tiene en Primera ha demostrado cosas importantes. Fue un partido complicado y después de ahí no podíamos regalar puntos. Pero perdimos el clásico en el final y nos quedó eso de que podíamos haber peleado un poco más por el campeonato", expresa.

Belén fue segunda goleadora del torneo local con 10 goles, la misma cantidad que hizo en el Sudamericano Sub 20, que la consagraron como goleadora absoluta de la competencia continental.

Camilo dos Santos

Su vida es el fútbol y así lo expresó

El crecimiento de este deporte, practicado por mujeres, se nota cada año. Clubes que comenzaron a impulsar contratos profesionales, televisación de partidos, fijación de los principales escenarios para que las futbolistas puedan competir en pisos mejores, marcan una evolución individual y colectiva en los resultados internacionales.

Sin embargo, todavía falta mucho en organización: “Este año el campeonato fue muy intermitente y esperemos que en ese aspecto mejoren las cosas. Que haya más continuidad, mucha más competencia, porque la cantidad de partidos que se juegan en el año es muy poca comparada con otras ligas y cuando vas a jugar un campeonato internacional como la Copa Libertadores, lo sentís un montón”, expresó la delantera aurinegra que participó en el torneo continental de 2020, jugado en marzo de 2021 por la pandemia de covid-19.

Rompió el molde

Cuando Belén Aquino tenía 17 años rompió el molde del fútbol femenino en Uruguay. Su pase de Colón a Progreso en 2019 fue el primero que incluyó dinero a cambio en el mercado uruguayo. "Fue un trámite complicado. Colón no quería que me fuera. Nacho Chitnisky era el técnico de Progreso y cada vez que lo cruzaba me decía que estaba dispuesto para lo que yo necesitara para ir a su equipo. Se llegó a un acuerdo, mi padre le dijo lo que querían en Colón y aceptaron", contó Belén a Referí.

La transferencia se hizo por US$ 2.000 y se incluyó una cláusula: ella no podía jugar contra Colón. Si lo hacía, los gauchos del Pantanoso tenían que pagar una cifra igual cada vez que enfrentara a su exequipo. El potencial de la goleadora, de frágil aspecto, quedó en evidencia en la transacción que copió una práctica del fútbol masculino. Antecedentes tenía: fue la autora del primer gol celeste en el mundial sub 17 que se disputó en 2018 en Montevideo, Colonia y Maldonado. El tanto lo marcó en el estadio Charrúa contra Nueva Zelanda.

@AUFfemenino

Este año fue goleadora del Sudamericano sub 20

Su historia con el fútbol empezó en el barrio Conciliación de Montevideo, donde nació. "Jugaba con mi hermano en la calle o donde fuera, siempre andaba con una pelota en los pies, hasta que a los 4 o 5 años me integré al Belo Horizonte de baby. También pasé por Independiente de Lezica, siempre jugando con varones. En ese equipo jugué hasta 2014 y gané títulos".

Luego llegó a Colón, club que fue protagonista importante en el fútbol de mujeres. "Cuando jugaba no me importaba hacerlo con chiquilines, en ese tiempo había pocas chiquilinas que jugaran al fútbol. Yo era una más del grupo, siempre me sentí cómoda y la gente se portó bien. Capaz que algo me discriminaban los rivales, pensaban 'esta qué hace acá', te subestiman, pero eso es normal", contó la futbolista, que siempre tuvo el apoyo familiar para practicar este deporte.

"Al principio, a mi madre le costó un poco. Ella no quería que jugara, hasta que entre mi hermano y mi padre la convencieron y ella aceptó con la condición de que ellos se hicieran cargo si me pasaba algo. Después se acostumbró".

Actuando siempre con y contra varones, llegó la invitación de Paulo Chaves, coordinador del fútbol de mujeres de Colón, para jugar en ese equipo cuando tenía 8 años. También defendió a la selección de la liga La Teja-Capurro.

Cuando se acercó la etapa final del baby, entrenó un par de veces en Peñarol, club al que se incorporó definitivamente en 2020, tras su pasaje por Progreso.

También pasó por varios procesos de selección, hasta llegar a la absoluta, que ahora prepara la Copa América.

La ficha

Fecha de nacimiento: 1/2/2002 en el barrio Conciliación, Montevideo.

Edad: 20

Trayectoria: Baby fútbol de Belo Horizonte e Independiente de Lezica. Luego se incorporó a Colón FC, uno de los equipos que marcó una época en el fútbol femenino de la AUF; en 2019 pasó a Progreso y en 2020 llegó a Peñarol.

En la selección: Participó en distintos procesos de selecciones, desde sub 17, sub 20, hasta llegar a la mayor.