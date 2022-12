La Unión Europea pone un tope al precio del petróleo ruso: US$ 60 el barril

Mientras el precio del barril de petróleo fijado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) descendió a US$ 90, la Unión Europea (UE) decidió que pagará por el barril proveniente de Rusia un tope de US$ 60.

El embargo rige para el crudo que llega por barcos y no por oleoductos. Esta medida entra en vigencia el próximo lunes y es una manera de intentar golpear las finanzas de Rusia y reducir su capacidad de financiar el conflicto con Ucrania.

A partir del 5 de diciembre, los países miembros de la UE dejarán de comprar crudo a este país por la vía marítima. Las estimaciones de la agencia Reuters es que eso tendrá un fuerte impacto inicial, estimado de un 90% de las importaciones, según publica el portal France 24 con información de AFP.

La medida excluye las entregas por oleoducto como parte de las condiciones impuestas por Hungría, que no tiene salida al mar y que depende en gran parte del hidrocarburo ruso, no solo de petróleo, sino de gas natural.

Adicionalmente, se acordó imponer un tope de al menos el 5% por debajo del precio que el petróleo ruso tenga en el mercado global, es decir, que las navieras europeas no podrán transportar el petróleo ruso a terceros países cuando el precio del barril supere el tope pactado. Este nivel de precio será revisado cada dos meses.

El efecto del veto europeo que pueda generarse sobre las finanzas rusas es incierto, por un lado, porque Occidente cree que Vladimir Putin ha podido financiar la invasión a Ucrania gracias a los ingresos que en diez meses ya ha generado la guerra.

Las exportaciones de crudo, gas y productos derivados del petróleo representan la mayoría de los ingresos de Rusia, que se han mantenido altos debido a que la interrupción de la producción tras las sanciones occidentales se ha visto más que compensada por los altos precios en los mercados internacionales.

Se estima que, para Rusia, producir un barril cuesta entre 30 y 40 dólares y que su punto de equilibrio fiscal se logra con un barril valorado entre US$ 60 y US$ 70, por debajo de los US$ 90 que cuesta hoy en mercados internacionales.

Rusia también ha diversificado sus mercados de exportación. Antes de que comenzara el conflicto de Ucrania el 24 de febrero, exportaba alrededor de 8 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados del petróleo.

La UE era su mayor comprador. Sin embargo, recortó las compras en respuesta al conflicto, pero Moscú logró vender a Asia, especialmente a China, y las exportaciones apenas cayeron a 7,6 millones de barriles diarios.

Si las ventas a países asiáticos como China, India y Turquía, entre otros, representaban dos quintas partes de las exportaciones rusas a comienzos de este año, en la actualidad ya equivalen a dos terceras partes, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

No obstante, la producción de petróleo de Rusia sí podría caer un millón de barriles más por día a principios de 2023 tras la prohibición por parte de la UE.

No se sabe cómo reaccionará la OPEP ni el precio que los mercados pondrán al barril de petróleo tras esta decisión. Podrá haber una menor demanda de crudo en una economía global en plena desaceleración.

Además, el impacto del embargo de la UE no llegará el próximo lunes, sino el 5 de febrero, cuando entre en vigor la prohibición adicional sobre los productos de refinería hechos de petróleo, como el diésel.