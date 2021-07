La variante Delta tiene en vilo a Europa: ¿cuáles son sus perspectivas en Uruguay?

Por Paula Ojeda.

Inglaterra registra casi 50.000 casos diarios de covid-19 por día. Francia superó los 18.000 casos nuevos este martes 20 de julio, aunque una semana antes -el día 13- se habían detectado tan solo 6.950. En España, la última semana de junio promedió cerca de 5.000 casos nuevos por día, cuando el promedio de la semana pasada (entre el martes 20 y el martes 13) casi llegó a los 25.000. Tanto Inglaterra como España ya pasaron la barrera del 50% de la población vacunada con dos dosis contra el coronavirus. En Francia son el 42%. En este contexto, los especialistas solo encuentran la variante Delta como la explicación al vertiginoso incremento de casos, una mutación que fue confirmada en Uruguay días atrás con la detección de 26 casos.

Al Reino Unido la variante Delta ingresó la primera quincena de abril, días después lo hizo a España y a Francia. Actualmente, es la predominante en los tres países. En el anglosajón, representa casi el 100% de los contagios. Según dijo el infectólogo Gualberto González a El Observador, Uruguay podría aprender algo del caso inglés. Uno de los factores fundamentales para evitar su diseminación es la rápida y eficaz detección en el ingreso. En Reino Unido “tendrían que haber sido un poco más cuidadosos” con los viajeros que llegaban de India, señaló.

Uruguay presenta dos ventajas significativas en relación a Europa para pelear contra esta variante. Una de ellas incluso es una ventaja en relación a sí mismo cuando unos meses antes debió batallar con la variante P1, y es el alto índice de vacunación. El 70% de la población esta vacunado con una dosis y los vacunados con dos dosis arañan el 60%. Pero por sobre todo, la ventaja radica en que hay un alto porcentaje de jóvenes vacunados.

En España se decidió completar la vacunación en las franjas etarias más añosas para luego comenzar con los jóvenes. Dependiendo de la Comunidad, varía el tiempo que hace que está habilitada la vacuna para los más jóvenes y la rapidez con la que el trámite se efectúa, pero a nivel país los porcentajes aún son bajos. Expertos españoles endilgan la diseminación de esta nueva cepa a esta franja etaria, que es la que más se mueve sin estar inmunizada.

La otra ventaja es ya haber transcurrido una cepa tan virulenta como lo fue la P1, que le significó al país su primera gran ola de covid-19. Esto resulta una ventaja por otras dos razones. La primera es la gran “inmunidad natural” -expone González- que se generó por la alta tasa de contagios. En Uruguay más del 10% de la población ya cursó la enfermedad, la mayoría de ellos este año, lo que genera una respuesta “muy activa”.

La otra razón es que a diferencia de Europa, donde predominaba la variante Alfa, la alta transmisibilidad de la P1 enlentecerá la expansión de la variante Delta. El virólogo Santiago Mirazo lo ejemplificó de la siguiente manera en diálogo con El Observador: “Hay dos pacientes, uno infectado con P1 y el otro con Delta y en frente tenés 10 personas, todas susceptibles a ser infectadas. Como tenés dos variantes que se transmiten especialmente bien, la probabilidad de que se contagien cinco pacientes con cada una o seis con una y cuatro con otra es bastante alta”, dijo. En Estados Unidos o Reino Unido esto ocurrió de otra forma porque la variante Alfa es mucho menos transmisible que la P1 o la Delta. En ese caso, la relación sería de ocho a dos o de nueve a uno (cada 10 pacientes susceptibles de ser infectados, ocho se contagiarían con Delta y dos con Alfa, y así el ciclo se repite sucesivamente).

Este ejemplo se explica técnicamente con la definición del “R” o tasa de reproducción de la epidemia. Para la variante Alfa es de 2, para la P1 es de 3 y para la variante Delta, se estima, es de 6, dijo Mirazo. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), la doctora Rochelle Walensky, dijo que en este momento la pandemia -en ese país mayoritariamente dominado por la variante Delta- "es una pandemia entre personas no vacunadas". El virólogo Gonzalo Moratorio apuntó que eso se vislumbra en el número de fallecidos. En 🇺🇸, COVID es ahora una pandemia de personas no vacunadas, según el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades @CDC_eHealth Por ejemplo, en Alabama el 96% de los fallecidos de COVID desde abril, no estaban completamente vacunados. — Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) July 21, 2021

La diferencia entre las vacunas

Los países citados como ejemplo tienen menor porcentaje de vacunados completamente que Uruguay, pero inoculan a sus poblaciones con vacunas de mayor efectividad para reducir los contagios (Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen), mientras que aquí predomina el uso de Coronavac.

esto no tiene que ser una razón para abandonar los pronósticos auspiciosos. La vacuna Sinopharm (utiliza la misma tecnología que Sinovac) mostró un leve descenso de la efectividad a la hora de reducir contagios de la variante Delta. Un estudio inglés publicado en De todas formas, sostienen los expertos consultados,. La vacuna Sinopharm (utiliza la misma tecnología que Sinovac) mostró un leve descenso de la efectividad a la hora de reducir contagios de la variante Delta. Un estudio inglés publicado en Business Insider reveló que la vacuna de Pfizer es un 88% efectiva para reducir el contagio de la variante Delta (contra un 94% de la Alfa) y la de AstraZeneca un 60% (contra un 75% de la Alfa).

Mirazo estima que, como sucedió con Sinopharm, no disminuirá la efectividad de Sinovac para evitar los casos graves. El Ministerio de Salud Pública de Reino Unido emitió un informe el pasado 14 de junio informando que la vacuna de Pfizer era 96% efectiva para prevenir la hospitalización a raíz de la variante Delta. La de AstraZeneca un 92%. Según un reporte de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, la variante aumenta casi dos veces el riesgo de hospitalización y es cinco veces mayor para personas con comorbilidades. Además, aumenta un 88% la probabilidad de desarrollar una neumonía.

El aumento de casos en Francia de la semana pasada a esta fue del 150%. El virólogo entiende que, por las ventajas que tiene Uruguay, es difícil que eso se replique en el país. Pero, resalta, en algún momento la variante Delta será la predominante en el país.

El aeropuerto, la frontera y la tercera dosis

La mejor forma de disminuir el impacto de la variante Delta en el país es siendo “lo más preciso posible en detectar los casos índices”, afirmó a El Observador el infectólogo y director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana. Para eso es indispensable que aquellos que vuelven del exterior, aunque estén vacunados, se hisopen a los cinco o siete días.

“El vacunado trae el virus más escondido que el no vacunado porque seguramente no tenga síntomas. Eso genera el riesgo de diseminarlo entre personas que no tengan tan buena inmunidad”, explicó.

A pesar de ello, al ser consultado sobre si debería mandatarse la cuarentena obligatoria para los que retornan del exterior -opción ya rechazada por el presidente de la República- Galiana matizó: “Dentro de la medida de lo racional, que se encuarentenen lo más posible”. Sin embargo, Mirazo entiende que esa medida debería implementarse para lograr contener de mejor forma el ingreso.

Gualberto González sostuvo que si bien los que vienen del exterior son un caso a estudiar, hay que recordar que la P1 ingresó por la frontera terrestre. A partir de ello, argumentó que es imposible hacer que quienes cruzan por la frontera seca hagan cuarentena.

Los tres expertos sugirieron que podría llegar a ser necesaria una tercera dosis para contrarrestar el impacto de esta variante y otras que puedan surgir. Galiana expresó que se le podría dar una dosis de Pfizer a aquellos que hayan recibido Sinovac y viceversa para poder obtener una respuesta más “compleja”. Según ha declarado el presidente, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, está ha estudio la posibilidad de suministrar una dosis más de Pfizer.